Дмитрий Макаров покинет ХК «Салават Юлаев»

В новом сезоне среди игроков ХК «Салават Юлаев мы не увидим Дмитрия Макарова. Спортсмен будет играть за команду из екатеринбурга «Автомобилист». Как сообщает «Чемпионат», предварительная договоренность заключена — Дмитрий Макаров подпишет контракт с клубом на правах неограниченно свободного агента. В этом сезоне форвард выходил на лед 29 раз, наббрал 6 очков. Также спортсмен играл за «Нефтехимик».

К слову, помимо Дмитрия Макарова в «Автомобилист» перейдут еще два «юлаевца» — это Игорь Григоренко и Денис Бодров.