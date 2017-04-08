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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29362404/
8 апреля 2017, 22:01 | Хоккей: Россия | Комсомольская правда

Дмитрий Макаров покинет ХК «Салават Юлаев»

В новом сезоне спортсмен сыграет екатеринбургский за «Автомобилист».

В новом сезоне среди игроков ХК «Салават Юлаев мы не увидим Дмитрия Макарова. Спортсмен будет играть за команду из екатеринбурга «Автомобилист». Как сообщает «Чемпионат», предварительная договоренность заключена — Дмитрий Макаров подпишет контракт с клубом на правах неограниченно свободного агента. В этом сезоне форвард выходил на лед 29 раз, наббрал 6 очков. Также спортсмен играл за «Нефтехимик».

К слову, помимо Дмитрия Макарова в «Автомобилист» перейдут еще два «юлаевца» — это Игорь Григоренко и Денис Бодров.
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