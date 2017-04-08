Глава профсоюза и добытчик нефти. Что стало с чемпионами «Локомотива"-2002?

Сезон-2001/02 стал настоящим триумфом ярославского «Локомотива». «Железнодорожники» под руководством Владимира Вуйтека с отрывом в полтора десятка очков от второго места выиграли регулярный чемпионат и были неудержимы в плей-офф, где в финальной серии до трёх побед не оставили шансов казанскому «Ак Барсу» (3−0). Ярославская дружина победила в национальном первенстве во второй раз за последние пять лет, причём сменив название с «Торпедо» на «Локомотив». Эта метаморфоза произошла на стыке тысячелетий — в 2000-м году. Именно тогда генеральным спонсором и партнёром клуба выступило Министерство путей сообщения России, ныне ОАО «Российские железные дороги».

Вратари

Андрей Малков

Уроженец Кирово-Чепецка Малков в том чемпионском составе был сменщиком Егора Подомацкого. В «Локомотиве» отыграл три сезона, после чего сменил множество клубов, но твёрдым первым номером стал только в «Витязе» в сезоне-2005/06. В 2011-м завершил карьеру, отыграв последние матчи за белорусский клуб «Химик-СКА», а затем переключился на тренерскую деятельность. В настоящее время является тренером вратарей юниорской сборной России, принимает участие в матчах ветеранов.



Егор Подомацкий

Чемпионский сезон стал лучшим в карьере талантливого вратаря, который в 48 матчах регулярного чемпионата отразил 93,3% бросков по своим воротам, а в плей-офф и вовсе пропускал меньше шайбы за матч. Тот сезон позволил ему собрать полный комплект медалей: золото чемпионата страны, серебро чемпионата мира и олимпийскую бронзу, причём в Солт-Лейк-Сити Егор был единственным представителем Суперлиги. На протяжении четырёх последних лет Подомацкий работает тренером вратарей в молодёжном «Локо».

Андрей Пяткевич

20-летний киевлянин Пяткевич в чемпионской команде не сыграл ни одного матча за основной состав. В высшем российском дивизионе закрепиться не смог и после безуспешных попыток пробиться в состав «Лады» выступал в основном на родине в Украине. В настоящее время играет за киевскую команду «Авангард» в Аматорской хоккейной лиге, причём на позиции нападающего.



Защитники

Алексей Амелин

Амелин, начинавший карьеру в середине 1980-х в составе харьковского «Динамо», был одним из самых опытных в составе того «Локомотива». За ярославский клуб он отыграл 13 сезонов, а после завоевания чемпионского титула завершил карьеру, заодно получив титул «Лучший играющий ветеран Суперлиги». Был играющим тренером «Локомотива», в настоящее время живёт в Москве.

Александр Баркунов

Воспитанник новосибирской «Сибири», поигравший в молодёжной сборной России и сумевший попасть на драфт в НХЛ («Чикаго Блэкхоукс», общий 151-й номер в 2000-м году). Сменил много команд, но постепенно выпал из обоймы клубов Суперлиги. Три сезона выступал в «Спутнике» из Нижнего Тагила, в марте 2011 года вместе с группой из 20 хоккеистов покинул пермский «Молот-Прикамье», после чего завершил профессиональную карьеру. Окончил Алтайский государственный университет, работает оператором по добыче нефти и газа, играет за любительскую команду «Легион».

Михаил Чернов

Уроженец Прокопьевска Чернов провёл за основу чемпионского «Локомотива» только два матча, но в российском хоккейном сообществе был игроком заметным. В сезоне-2005/06 сыграл три матча за сборную России на этапе Евротура, три года спустя стал чемпионом страны в составе «Салавата Юлаева». Два года назад завершил карьеру, отыграв 21 матч в новокузнецком «Металлурге», после чего покинул команду по семейным обстоятельствам.

Андрей Есипов

Уроженец Москвы после «Локомотива» долго и удачно играл на высшем уровне, защищая цвета «Торпедо», «Лады», «Северстали», новокузнецкого «Металлурга». Два сезона провёл в «Донбассе», затем перебрался в красноярский «Сокол», а в настоящее время уже третий сезон играет во Франции за «Бордо».

Илья Горохов

Воспитанник ярославского хоккея, двукратный чемпион России в составе «Локомотива», двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В мае 2016 года подписал однолетний контракт с «Сочи», в середине декабря перешёл в хабаровский «Амур». 18 февраля после матча с «Локомотивом» завершил карьеру профессионального хоккеиста.

Денис Гребешков

Чемпионский сезон был для Гребешкова первым в составе основной команды, но свой вклад в победу Денис смог внести (27 матчей). Провёл более 200 матчей в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Нэшвилл», «Айлендерс» и «Эдмонтон», в составе сборной России стал двукратным чемпионом мира. В настоящее время — без контракта, но, по его словам, о завершении карьеры не объявлял и готов рассматривать предложения.

Александр Гуськов

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива», за который отыграл в общей сложности восемь сезонов. В плей-офф-2009/10 стал лучшим снайпером-защитником КХЛ (6 голов). После Ярославля выступал за «Трактор», «Северсталь» и «Нефтехимик». Завершив карьеру, стал телевизионным ведущим. Постоянный эксперт «Чемпионата».



Дмитрий Красоткин

Капитан чемпионской команды. Выступал за ярославский коллектив с 1990 по 2007 год, позже играл за «Северсталь» и минское «Динамо». Завершил карьеру в сезоне-2009/10 в составе «Крыльев Советов», а затем нашёл себя на тренерском поприще и второй год возглавляет «Локо», выступающий в МХЛ. В 2016-м году вместе с командой стал обладателем Кубка Харламова.

Юрий Кузнецов

Воспитанник московского «Спартака», самый опытный в составе того «Локомотива». До попадания в ярославскую команду девять лет играл в Швеции и Финляндии, стал лучшим защитником-ассистентом финской SM-лиги, играя за ХИФК. После «Локомотива» провёл восемь матчей во втором финском дивизионе, а затем завершил карьеру.

Артём Марьямс

Обладатель золота МЧМ-99 провёл за основной состав чемпионского «Локомотива» только один матч. Выступал за «Амур», «Спартак», «Сибирь», три сезона выступал в новокузнецком «Металлурге». После сезона-2008/09, который он доигрывал в минском «Динамо», завершил карьеру, однако в марте 2010 года появилось известие о её возобновлении. Но контракт в итоге так и не был подписан, и возвращение Марьямса не состоялось. В настоящее время занимается бизнесом и индивидуальной тренерской деятельностью в Ярославле, периодически появляясь на любительских соревнованиях. Кроме этого, был замечен в прогнозировании хоккейных матчей в роли эксперта для букмекерских рейтингов.



Андрей Соболев

Уроженец Ярославля провёл в родном городе практически всю карьеру и снискал любовь болельщиков, считаясь одним из самых мужественных игроков команды. Лишь ближе к её завершению Соболев на непродолжительное время отлучался в «Спартак» и «Торпедо», два года провёл в пензенском «Дизеле», но завершил хоккейный путь всё равно дома, в составе ХК «Рыбинск». В настоящее время — тренер ДЮСШ «Локомотив».

Мартин Штрбак

«Локомотив» был первым российским клубом в карьере высоченного словацкого защитника, который провёл почти 250 матчей в российской Суперлиге, и чуть больше сотни — в КХЛ. Отыграв два сезона в Ярославле, Штрбак совершил попытку прорваться в НХЛ, но, сменив за один сезон три заокеанских клуба, вернулся в Россию. Последней российской командой Штрбака стало московское «Динамо» (сезон-2010/11), затем были попрадский «Лев» и шведский «Рёгле». Год назад после трёх сезонов в родном «Кошице» Мартин завершил карьеру. Входил в штаб Мирослава Шатана, комплектовавшего сборную Европы на Кубке мира.

Алексей Васильев

Ещё один ярославский воспитанник, отыгравший за «Локомотив» более 10 сезонов. С 2011 по 2013 годы защищал цвета нижегородского «Торпедо», но затем вернулся в стан «железнодорожников». Сыграл 479 матчей подряд в чемпионатах страны, установив рекорд и получив прозвище Железный человек. Сын Алексея, Никита, выступает на позиции защитника за команды школы «Локомотив».

Сергей Жуков

Уроженец Новосибирска Жуков отыграл за «Локомотив» 17 сезонов (912 матчей), стал участником четырёх чемпионатов мира, в 2006-м году достаточно неожиданно для самого себя попал в сборную России на Олимпиаду в Турине. После сезона-2010/11 завершил карьеру, а два года назад получил должность в структуре «Локомотива» и занимается развитием новых методических программ для спортшкол.



Нападающие

Владимир Антипов

Один из самых титулованных хоккеистов страны. Пятикратный чемпион России, трижды выигрывавший Суперлигу вместе с «Локомотивом» и два раза — с «Салаватом Юлаевым». Вместе с уфимской командой стал также обладателем Кубка Гагарина. После «Салавата» успешно выступал за «Трактор» и «Северсталь», но в сезоне-2014/15 не получил контрактного предложения и вместе с Олегом Квашой, Дмитрием Власенковым, Дмитрием Быковым и Михаилом Любушиным тренировался с софийским ЦСКА. Периодически даёт комментарии эксперта для прессы и делает прогнозы для букмекеров.

Александр Ардашев

Из 13 сезонов лишь два отыграл не в составе ярославской команды (443 матча за «Торпедо"/ «Локомотив»). Через год после чемпионства с «Локомотивом» завершил карьеру игрока и переключился на тренерскую работу. Трудился помощником в «Локомотиве-2», был главным тренером ступинского «Капитана», после чего стал работать спортивным директором молодёжного «Локо». С июля 2013 года перешёл на пост спортивного директора ХК «Локомотив».

Антон Бут

Харьковчанин Бут вместе с «Локомотивом» стал двукратным чемпионом России, постоянно привлекался в российскую сборную на этапы Евротура. В 2006-м году сменил «Локомотив» на питерский СКА, где отыграл четыре сезона, затем транзитом через «Магнитку» и «Югру» вернулся в Ярославль. В сезоне-2014/15 провёл пять матчей за «Северсталь», спустя месяц клуб расторг контракт. Один из экспертов «Чемпионата».



Вячеслав Буцаев

Один из известнейших российских нападающих. Олимпийский чемпион Альбервилля-1992, чемпион мира — 1993. Провёл больше сотни матчей в НХЛ, выступая за «Филадельфию», «Сан-Хосе», «Анахайм», «Оттаву» и «Тампу». Поиграв за океаном, вернулся в Россию и в составе «Локомотива» дважды стал чемпионом страны. С мая 2014 по март 2017 года был главным тренером ХК «Сочи».

Сергей Королёв

Королёв приехал в «Локомотив» из родного воскресенского «Химика», но надолго в ярославской команде не задержался. Затем в его карьере были «Ак Барс», ЦСКА, «Авангард», СКА, но проявить себя в полной мере и закрепиться в составе этих клубов Сергею не удалось. Два сезона в пермском «Молоте» стали последними в его профессиональной карьере, а затем он переключился на тренерскую деятельность. Работал в должности главного тренера смоленского «Славутича», в настоящее время тренирует ХК «Витебск».

Андрей Коваленко

Знаменитый Русский Танк не нуждается в особом представлении. Коваленко провёл более 600 матчей в НХЛ, а вернувшись в Россию, успешно выступал за «Локомотив», «Авангард» и «Северсталь». После окончания карьеры игрока стал спортивным функционером и в настоящее время возглавляет профсоюз хоккеистов КХЛ.

Артём Крюков

В чемпионском сезоне воспитанник «Сибири» провёл за ярославский коллектив 19 матчей и неоднократно возвращался в «Локомотив» после небольших отъездов. Поиграл в «Витязе», СКА, «Сибири», «Автомобилисте». Двумя последними клубами Крюкова были «Сочи» и «Северсталь», за которую Артём отыграл 16 матчей в чемпионате-2015/16. В настоящее время находится в статусе свободного агента.

Виталий Литвиненко

Украинский форвард провёл в Ярославле семь сезонов. После «Локомотива» два года играл за «Торпедо», после чего вернулся на родину и долге время выступал за киевский «Сокол». Завершил карьеру в харьковском «Витязе», после чего переключился на тренерскую работу и стал наставником этой команды.

Дэвид Немировски

Родившийся в Торонто Немировски долгое время выступал в «минорных» лигах Северной Америки, но сумел поиграть в НХЛ (91 матч). В 2001-м году транзитом через Швецию оказался в «Локомотиве», в составе которого провёл 10 матчей (2 гола, 2 передачи). Затем в его карьере были «Ак Барс», СКА, ЦСКА, «Барыс» и минское «Динамо», а также выступление за сборную Канады на Кубке Германии — 2003. Сейчас работает спортивным директором «Адмирала».

Иван Непряев

Бронзовый призёр московского чемпионата мира — 2007, участник Олимпиады в Турине. Уроженец Ярославля, провёл в «Локомотиве» 10 сезонов, постоянно вызывался в сборную России на матчи Евротура. За три последних года карьеры сменил три клуба (СКА, ЦСКА, «Авангард»), но в Омске получил травму плеча и в настоящее время — без команды. О завершении карьеры не объявлял.

Ян Петерек

Первый европейский легионер в истории «Локомотива». Чешский форвард практически всю карьеру провёл на родине — исключением стали один сезон в Финляндии и три года, проведённые в «Локомотиве», за которые он стал двукратным чемпионом. В первом золотом сезоне Петерек набрал 35 очков в 47 матчах регулярного чемпионата и 7 баллов в 9 кубковых играх и стал вторым бомбардиром ярославцев. Затем вернулся в Чехию, где очень долго выступал за «Тршинец». В составе сборной Чехии примет участие в суперфинале Лиги Легенд.

Константин Руденко

Казахстанский хоккеист провёл в «Локомотиве» 11 сезонов, но в чемпионате-2001/02 сыграл лишь восемь матчей в «регулярке» и один — в плей-офф. В сезоне-2011/12 перешёл в «Атлант», приняв приглашение Николая Борщевского, затем четыре года выступал за «Барыс». Летом 2016 года астанинский клуб расторг контракт с Константином, с тех пор форвард находится без команды.

Владимир Самылин

Габаритный центральный нападающий отыграл за «Торпедо"/ «Локомотив» более 600 матчей, и из 16 сезонов на высшем уровне только два провёл не в составе ярославской команды. Трёхкратный чемпион России (1997, 2002, 2003), весной 2009 года награждён «Знаком почёта» за заслуги перед Ярославлем. В настоящее время работает директором СДЮШОР «Локомотив».

Вадим Шахрайчук

Воспитанник киевского «Сокола» к моменту своего первого чемпионства с «Локомотивом» успел поиграть в «Ак Барсе», «Авангарде» и немецком «Нюрнберге», а также стать многократным участником чемпионатов мира и олимпийской квалификации в составе сборной Украины. В Ярославле Шахрайчук провёл два золотых сезона, затем выступал за московское «Динамо», «Трактор», «Магнитку», «Торпедо». Четыре года назад завершил карьеру, после чего переключился на тренерскую работу. В конце марта 2017 года назначен главным тренером новокузнецкого «Металлурга».

Александр Скугарев

Уроженец Ангарска приехал в «Локомотив» после нескольких лет выступлений в Хабаровске. Участник чемпионата мира 2004 года запомнился ярославским болельщикам своим трудолюбием и игрой на команду. После трёх сезонов в «Локомотиве» перешёл в «Ладу», где стал бронзовым призёром Суперлиги, затем выступал за московское «Динамо», ЦСКА и «Барыс». Сезон-2009/10 полностью пропустил по семейным причинам, но затем вернулся в хоккей, подписав контракт с родным «Ермаком». Последним клубом Скугарева в сезоне-2011/12 был воронежский «Буран». Живёт в Москве, занимается бизнесом.

Александр Суглобов

Талантливый форвард оказался в «Локомотиве» в конце сезона-2000/01, перейдя в стан «железнодорожников» из «Салавата Юлаева». В чемпионский для ярославцев сезон Суглобов стал не только обладателем золота Суперлиги, но и победителем МЧМ в составе сборной России. Через год Александр уехал за океан, откуда вернулся спустя четыре сезона, но уже не в «Локомотив». Поиграв в СКА, ЦСКА, «Спартаке», «Торпедо», «Тракторе» и «Сибири», Суглобов завершил профессиональную карьеру, так и не раскрыв до конца свой потенциал. В настоящее время периодически участвует в благотворительных матчах, является главным тренером и основателем хоккейной школы для детей и взрослых Suglobov Hockey School.



Александр Татаринов

Сын известного форварда «Автомобилиста» Василия Татаринова провёл в «Локомотиве» два неполных сезона, сыграв в общей сложности 55 матчей (5 голов, 3 передачи). После чемпионского Ярославля команды в карьере Татаринова были чуть поскромнее: «Амур», «Молот», «Мечел», «Кузня», но необходимый уровень Александр всегда сохранял. Последние четыре года он играет за «Алматы» из Казахстана, в нынешнем сезоне на его счету 10 (3+7) очков в 35 встречах.

Иван Ткаченко

Талантливый форвард, уроженец Ярославля и воспитанник школы «Локомотива». Рекордсмен «Локомотива» за всю историю клуба по количеству набранных очков (313), а также количеству голевых пасов (178). Участник чемпионата мира — 2002 (3 гола, 2 передачи в 9 матчах). Погиб вместе с командой 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта. После его гибели в авиакатастрофе выяснилось, что он, не раскрывая своего имени, оказывал крупную материальную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Посмертно награждён «Орденом Ладошки» — почётным знаком детского признания, который вручается за милосердие, благотворительность и меценатство в пользу несовершеннолетних детей.

Дмитрий Власенков

Уроженец Оленегорска большую часть хоккейной карьеры провёл в Ярославле, где стал двукратным обладателем золота Суперлиги. Выступал также за «Атлант», «Авангард» и «Северсталь», после пропущенного сезона-2012/13 подписал контракт с «Арланом» из Кокшетау (28 очков в 44 матчах) и стал серебряным призёром чемпионата Казахстана. В сезоне-2014/15 вместе с группой российских игроков недолго выступал за софийский ЦСКА. Об окончании карьеры не объявлял, периодически даёт экспертные комментарии для «Чемпионата».

Павел Воробьёв

У воспитанника карагандинского «Строителя» получилась очень яркая карьера. После двух чемпионств подряд с «Локомотивом» Воробьёв уехал в НХЛ, где сверкнул в «Чикаго». Затем вернулся в Россию, где сменил множество команд КХЛ. В сезоне-2013/14 перебрался в Высшую лигу, подписав контракт с ХК «Рязань», а сейчас блестяще выступает в Британской элитной хоккейной лиге, играя за «Эдинбург Кэпиталз» (50 очков в 50 матчах).