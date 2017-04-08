Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29358983/
8 апреля 2017, 13:07 | Хоккей: Россия | СуперОмск

Соботка назвал игру за омский «Авангард» «просто бизнесом»

Бывший нападающий «Авангарда» Владимир Соботка уже приступил к тренировкам с «Сент-Луисом», и дал первое интервью клубному телеканалу.

Напомним, в «Авангарде» чех провел почти три года. На минувшей неделе он подписал трехлетний контракт с «Сент-Луисом», по условиям которого получит 10,5 млн. долларов.

В интервью Владимир Соботка отметил, что хотел вернуться в НХЛ после каждого сезона в КХЛ. Нападающий заявил, что это у него мог быть последний шанс снова оказаться в НХЛ, и он им воспользовался.

Годы, проведенные в «Авангарде» Соботка назвал «просто бизнесом».

«Здорово вернуться в “Сент-Луис”, я рад, что скоро проведу первый матч. То, что я уехал в “Авангард”, это просто бизнес. Я ничего не имею против болельщиков, которые были расстроены этим. Я с удовольствием играл за “Блюз” четыре года. В КХЛ другая игра, другой образ жизни. Было не так уж плохо, но НХЛ по-прежнему лучшая лига в мире и останется ею», — заявил Владимир Соботка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Тренер «Рубина» о поражении «Торпедо»: У соперника были более высокие цели на нынешний сезон

Тренер «Рубина» о поражении «Торпедо»: У соперника были более высокие цели на нынешний сезон

Главный тренер тюменского «Рубина» Евгений Михалкевич прокомментировал домашнее поражение своих подопечных в шестом, домашнем матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ с усть-каменогорским «Торпедо» — 1:5.
Еще 7 новостей  Все новости