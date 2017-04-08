Соботка назвал игру за омский «Авангард» «просто бизнесом»

Напомним, в «Авангарде» чех провел почти три года. На минувшей неделе он подписал трехлетний контракт с «Сент-Луисом», по условиям которого получит 10,5 млн. долларов.

В интервью Владимир Соботка отметил, что хотел вернуться в НХЛ после каждого сезона в КХЛ. Нападающий заявил, что это у него мог быть последний шанс снова оказаться в НХЛ, и он им воспользовался.

Годы, проведенные в «Авангарде» Соботка назвал «просто бизнесом».