Соботка назвал игру за омский «Авангард» «просто бизнесом»
Бывший нападающий «Авангарда» Владимир Соботка уже приступил к тренировкам с «Сент-Луисом», и дал первое интервью клубному телеканалу.
Напомним, в «Авангарде» чех провел почти три года. На минувшей неделе он подписал трехлетний контракт с «Сент-Луисом», по условиям которого получит 10,5 млн. долларов.
В интервью Владимир Соботка отметил, что хотел вернуться в НХЛ после каждого сезона в КХЛ. Нападающий заявил, что это у него мог быть последний шанс снова оказаться в НХЛ, и он им воспользовался.
Годы, проведенные в «Авангарде» Соботка назвал «просто бизнесом».
«Здорово вернуться в “Сент-Луис”, я рад, что скоро проведу первый матч. То, что я уехал в “Авангард”, это просто бизнес. Я ничего не имею против болельщиков, которые были расстроены этим. Я с удовольствием играл за “Блюз” четыре года. В КХЛ другая игра, другой образ жизни. Было не так уж плохо, но НХЛ
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