Тренер «Рубина» о поражении «Торпедо»: У соперника были более высокие цели на нынешний сезон
Главный тренер тюменского «Рубина» Евгений Михалкевич прокомментировал домашнее поражение своих подопечных в шестом, домашнем матче полуфинальной серии
плей-офф ВХЛ с усть-каменогорским «Торпедо» — 1:5.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Наверное, мало кто мог ожидать, что таким будет завершение сезона, мы дойдем до полуфинала
— То, что не хватало свежести, было заметно…
— Соперник в победных для себя матчах нас перетерпел. В том числе, в шестой встрече. Что касается того, почему мы неважно дома играли… Эмоции перехлестывали, хотелось атаковать. В гостях действовали более выдержанно и рассудительно. Но надо этому учиться.
— Видимо, это проблемы роста.
— Естественно, все приходит со временем. Сейчас главное в межсезонье не растерять ребят. Оставить костяк команды.
— По дальнейшему комплектованию состава
— Это прерогатива генерального менеджера. Сейчас начнется селекционная стадия. Хотелось бы, чтобы и в следующем сезоне команда показывала игру, которая собирала бы полные трибуны болельщиков.
— Заключительные пять минут шестого матча рубиновцы провели под овации трибун, несмотря на счет 1:5. Какие эмоции вы испытывали?
— Было очень приятно. Очень. Спасибо большое людям за поддержку.
Отметим, что хоккеисты
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter