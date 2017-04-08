Тренер «Рубина» о поражении «Торпедо»: У соперника были более высокие цели на нынешний сезон

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«Наверное, мало кто мог ожидать, что таким будет завершение сезона, мы дойдем до полуфинала плей-офф. Да я и сам, честно говоря, не думал изначально об этом. Когда принимал команду, она находилась в нижней части таблицы. Я обещал, что мы пробьемся в плей-офф, но о завоевании бронзовых медалей можно было только мечтать. По ходу сезона я понял, что команда способна на многое и, как мог, старался донести это до ребят. Они поверили в себя, за что им большое спасибо. То, что не получилось одолеть “Торпедо”, то, наверное, у соперника изначально были более высокие цели на нынешний сезон. Соответственно, они заранее готовились к длительной борьбе в плей-офф. У нас не было проходных матчей, начиная с ноября. Каждая игра, как последняя. Наверное поэтому сейчас не хватило свежести и сил», — приводит слова тренера АСН «Тюменская арена».

— То, что не хватало свежести, было заметно…

— Соперник в победных для себя матчах нас перетерпел. В том числе, в шестой встрече. Что касается того, почему мы неважно дома играли… Эмоции перехлестывали, хотелось атаковать. В гостях действовали более выдержанно и рассудительно. Но надо этому учиться.

— Видимо, это проблемы роста.

— Естественно, все приходит со временем. Сейчас главное в межсезонье не растерять ребят. Оставить костяк команды. Какие-то линии можно укрепить. Но успех любого мероприятия — это финансирование.

— По дальнейшему комплектованию состава что-то можете сказать?

— Это прерогатива генерального менеджера. Сейчас начнется селекционная стадия. Хотелось бы, чтобы и в следующем сезоне команда показывала игру, которая собирала бы полные трибуны болельщиков.

— Заключительные пять минут шестого матча рубиновцы провели под овации трибун, несмотря на счет 1:5. Какие эмоции вы испытывали?

— Было очень приятно. Очень. Спасибо большое людям за поддержку.