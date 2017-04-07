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«Крылья Советов» в текущем сезоне МХЛ заняли 14-е место в конференции «Запад» по итогам регулярного чемпионата и не попали в плей-офф.

«Крылья Советов» могут не выступить в МХЛ из-за проблем с финансированием, — сообщил источник.

«Крылья Советов» являются двукратным чемпионом СССР (1957, 1974). В 1999 году клуб вылетел в высшую лигу, а в 2011-м прекратил существование. В 2016 году клуб был возрожден и заявлен в МХЛ.