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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29356038/
7 апреля 2017, 21:44 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Крылья Советов» могут не выступить в МХЛ из-за проблем с финансированием

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Московские «Крылья Советов» могут не выступить в новом сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) из-за проблем с финансированием, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Московские Крылья Советов могут не выступить в новом сезоне Молодежной хоккейной лиги (<span class=error>МХЛ</span>) <nobr>из-за </nobr>проблем с финансированием сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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«Крылья Советов» в текущем сезоне МХЛ заняли 14-е место в конференции «Запад» по итогам регулярного чемпионата и не попали в плей-офф.

«Крылья Советов» могут не выступить в МХЛ из-за проблем с финансированием, — сообщил источник.

«Крылья Советов» являются двукратным чемпионом СССР (1957, 1974). В 1999 году клуб вылетел в высшую лигу, а в 2011-м прекратил существование. В 2016 году клуб был возрожден и заявлен в МХЛ.
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