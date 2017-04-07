«Крылья Советов» могут не выступить в МХЛ из-за проблем с финансированием
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт. Московские «Крылья Советов» могут не выступить в новом сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) из-за проблем с финансированием, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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«Крылья Советов» в текущем сезоне МХЛ заняли 14-е место в конференции «Запад» по итогам регулярного чемпионата и не попали в
«Крылья Советов» могут не выступить в МХЛ
«Крылья Советов» являются двукратным чемпионом СССР (1957, 1974). В 1999 году клуб вылетел в высшую лигу, а в 2011-м прекратил существование. В 2016 году клуб был возрожден и заявлен в МХЛ.
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