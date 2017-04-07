Стал известен состав сборной России на суперфинал Лиги легенд в Штраубинге

Вратари: Максим Михайловский, Максим Соколов.



Защитники: Вячеслав Фетисов, Алексей Гусаров, Алексей Касатонов, Дарюс Каспарайтис, Владимир Малахов, Дмитрий Юшкевич, Олег Бурлуцкий.



Нападающие: Михаил Васильев, Игорь Ларионов, Виктор Гордиюк, Павел Буре, Игорь Варицкий, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Игорь Мишуков, Андрей Коваленко, Сергей Жебровский.



Главный тренер — Александр Якушев, тренеры Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Александр Кожевников. Генеральный — менеджер Игорь Тузик. Капитан команды — Вячеслав Фетисов.



Отметим, что в нашей команде сразу девять дебютантов Лиги легенд. Это Максим Соколов, Алексей Гусаров, Дарюс Каспарайтис, Дмитрий Юшкевич, Олег Бурлуцкий, Михаил Васильев, Виктор Гордиюк, Вячеслав Буцаев и Сергей Жебровский.



В полуфинале россияне встретятся с командой Словакии. Игра пройдёт 8 апреля в Штраубинге, начало в 21:30 мск.