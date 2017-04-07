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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29352567/
7 апреля 2017, 16:08 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России на суперфинал Лиги легенд в Штраубинге

Сборная России, действующий чемпион Лиги легенд, прибыла в Германию в следующем составе.

Вратари: Максим Михайловский, Максим Соколов.

Защитники: Вячеслав Фетисов, Алексей Гусаров, Алексей Касатонов, Дарюс Каспарайтис, Владимир Малахов, Дмитрий Юшкевич, Олег Бурлуцкий.

Нападающие: Михаил Васильев, Игорь Ларионов, Виктор Гордиюк, Павел Буре, Игорь Варицкий, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Игорь Мишуков, Андрей Коваленко, Сергей Жебровский.

Главный тренер — Александр Якушев, тренеры Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Александр Кожевников. Генеральный — менеджер Игорь Тузик. Капитан команды — Вячеслав Фетисов.

Отметим, что в нашей команде сразу девять дебютантов Лиги легенд. Это Максим Соколов, Алексей Гусаров, Дарюс Каспарайтис, Дмитрий Юшкевич, Олег Бурлуцкий, Михаил Васильев, Виктор Гордиюк, Вячеслав Буцаев и Сергей Жебровский.

В полуфинале россияне встретятся с командой Словакии. Игра пройдёт 8 апреля в Штраубинге, начало в 21:30 мск.
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Новости Российского хоккея

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