СМИ назвали имя нового главного тренера ХК «Сибирь», по данным издания «Советский спорт», им станет Павел Зубов.

По данным издания, генеральному менеджеру «Сибири» Кириллу Фастовскому не удалось договориться с Дмитрием Квартальновым и Андреем Разиным. А кандидатуру Николая Заварухин отвергли в клубе.

Павел Зубов в настоящее время работает в тренерском штабе «Сибири». Решение о назначении нового тренера будет объявлено в понедельник, 10 апреля.

Ранее хоккейный эксперт Дмитрий Ерыкалов называл вероятных кандидатов на пост главного тренера «Сибири».