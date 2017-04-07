СМИ назвали имя нового главного тренера ХК «Сибирь»
Специалист ранее работал в тренерском штабе Андрея Скабелки, который покинул новосибирскую хоккейную дружину и сейчас работает в Омске.
СМИ назвали имя нового главного тренера ХК «Сибирь», по данным издания «Советский спорт», им станет Павел Зубов.
По данным издания, генеральному менеджеру «Сибири» Кириллу Фастовскому не удалось договориться с Дмитрием Квартальновым и Андреем Разиным. А кандидатуру Николая Заварухин отвергли в клубе.
Павел Зубов в настоящее время работает в тренерском штабе «Сибири». Решение о назначении нового тренера будет объявлено в понедельник, 10 апреля.
Ранее хоккейный эксперт Дмитрий Ерыкалов называл вероятных кандидатов на пост главного тренера «Сибири».
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