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7 апреля 2017, 13:30 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

СМИ назвали имя нового главного тренера ХК «Сибирь»

Специалист ранее работал в тренерском штабе Андрея Скабелки, который покинул новосибирскую хоккейную дружину и сейчас работает в Омске.

СМИ назвали имя нового главного тренера ХК «Сибирь», по данным издания «Советский спорт», им станет Павел Зубов.

По данным издания, генеральному менеджеру «Сибири» Кириллу Фастовскому не удалось договориться с Дмитрием Квартальновым и Андреем Разиным. А кандидатуру Николая Заварухин отвергли в клубе.

Павел Зубов в настоящее время работает в тренерском штабе «Сибири». Решение о назначении нового тренера будет объявлено в понедельник, 10 апреля.

Ранее хоккейный эксперт Дмитрий Ерыкалов называл вероятных кандидатов на пост главного тренера «Сибири».

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