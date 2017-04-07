Соотечественники Канады хотят провести турнир в честь 45-летия хоккейной Суперсерии
ОТТАВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Российские соотечественники планируют провести хоккейный турнир в честь 45-й годовщины Суперсерии между сборными СССР и Канады. Об этом в беседе с ТАСС сообщила член правления Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Канады Наталья Тарышкина.
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«Мы планируем провести торжественные вечера, посвященные этому событию, куда будут приглашены участники Суперсерии, ветераны хоккея и действующие хоккеисты», — сказала она. В частности, Тарышкина сообщила, что ведется работа по приглашению Владислава Третьяка (президент Федерации хоккея России — прим. ТАСС). «Кроме того, сейчас обсуждается проведение хоккейного турнира, но деталей пока сообщить не могу», — добавила член правления КСОРС.
Суперсерия между сборными СССР и Канады состоялась в сентябре 1972 года. Она состояла из восьми товарищеских матчей (по четыре в разных городах Канады и в Москве) между канадскими
В 1974 году состоялась вторая Суперсерия, где победу праздновали хоккеисты из Советского Союза — четыре победы, три ничьи, одно поражение.
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