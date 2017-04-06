Александр Зыбин назначен главным тренером юниорской сборной России

Помощником Александра Викторовича станет Кирилл Алексеев, главный тренер команды «Динамо Санкт-Петербург» 2002 года рождения.



Своё назначение Александр Зыбин прокомментировал так: «Для меня большая честь вступить в должность главного тренера юниорской сборной до 17 лет. Мы были вызваны в Москву очень оперативно, уже приступили к работе с командой. На данный момент нашей задачей является просмотр игроков, корректирование состава и подготовка к ближайшему соревнованию, Турниру пяти наций, который пройдёт в городе Дмитров с 13 по 17 апреля. В окончательный состав войдут 23 спортсмена, список будет оглашён позже. Также в планах тренерского штаба — поездка на финал первенства России среди клубных команды в Ханты-Мансийске. Там мы будем пристально следить за всеми игроками и лучших, безусловно, пригласим на сборы.



Что касается моей работы в составе женской команды “Динамо Санкт-Петербург”, то всё остаётся без изменений».