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6 апреля 2017, 21:24 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Александр Зыбин назначен главным тренером юниорской сборной России

Наставник женской команды «Динамо Санкт-Петербург» Александр Зыбин назначен главным тренером юниорской сборной России U17.

Помощником Александра Викторовича станет Кирилл Алексеев, главный тренер команды «Динамо Санкт-Петербург» 2002 года рождения.

Своё назначение Александр Зыбин прокомментировал так: «Для меня большая честь вступить в должность главного тренера юниорской сборной до 17 лет. Мы были вызваны в Москву очень оперативно, уже приступили к работе с командой. На данный момент нашей задачей является просмотр игроков, корректирование состава и подготовка к ближайшему соревнованию, Турниру пяти наций, который пройдёт в городе Дмитров с 13 по 17 апреля. В окончательный состав войдут 23 спортсмена, список будет оглашён позже. Также в планах тренерского штаба — поездка на финал первенства России среди клубных команды в Ханты-Мансийске. Там мы будем пристально следить за всеми игроками и лучших, безусловно, пригласим на сборы.

Что касается моей работы в составе женской команды “Динамо Санкт-Петербург”, то всё остаётся без изменений».
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