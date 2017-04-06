Александр Титов останется главным тренером клуба ВХЛ «Сокол»
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Главный тренер красноярского «Сокола» Александр Титов продолжит работать с командой, сообщается на официальном сайте клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Подписание контракта на новый сезон состоялось в среду. Тренерский штаб Титова также продолжит работу.
«Сокол» в нынешнем сезоне занял девятое место в регулярном чемпионате, набрав 87 очков в 50 играх, а в серии 1/8 финала
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