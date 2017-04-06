Александр Титов останется главным тренером клуба ВХЛ «Сокол»

Подписание контракта на новый сезон состоялось в среду. Тренерский штаб Титова также продолжит работу.

«Сокол» в нынешнем сезоне занял девятое место в регулярном чемпионате, набрав 87 очков в 50 играх, а в серии 1/8 финала плей-офф проиграл курганскому «Зауралью» (3−4).