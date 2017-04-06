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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29336218/
6 апреля 2017, 13:11 | Хоккей: Россия | АиФ Омск

Дмитрий Рябыкин продолжит работать в тренерском штабе «Авангарда»

Новый рулевой «ястребов» Андрей Скабелка определился с помощниками.

Дмитрий Рябыкин продолжит работать в «Авангарде». Экс-защитник ушёл в отставку вместе со всем тренерским штабом Фёдора Канарейкина после того, как омичи не смогли выполнить поставленную на сезон задачу. В федеральной прессе сообщалось, что Рябыкин переедет в Москву, где войдёт в тренерский штаб столичного «Спартака». Однако по сведениям портала «Чемпионат» Рябыкину предложили вернуться.

Во всяком случае в интервью изданию новый главный тренер «ястребов» Андрей Скабелка заметил, что в его штабе продолжат работать хорошо известные омскому болельщику специалисты. Помимо Рябыкина рулевой омичей назвал фамилии тренера вратарей Сергея Храмцова и Андрея Яковенко.

Будут в руководстве команды и новые лица. Позже присоединится к «ястребам» Владимир Копать, занятый в сборной Белоруссии. Физподготовкой хоккеистов будет заниматься Кирилл Легчаков. Ещё одну фамилию своего помощника Скабелка оставил в тайне.
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