Дмитрий Рябыкин продолжит работать в тренерском штабе «Авангарда»
Новый рулевой «ястребов» Андрей Скабелка определился с помощниками.
Дмитрий Рябыкин продолжит работать в «Авангарде».
Во всяком случае в интервью изданию новый главный тренер «ястребов» Андрей Скабелка заметил, что в его штабе продолжат работать хорошо известные омскому болельщику специалисты. Помимо Рябыкина рулевой омичей назвал фамилии тренера вратарей Сергея Храмцова и Андрея Яковенко.
Будут в руководстве команды и новые лица. Позже присоединится к «ястребам» Владимир Копать, занятый в сборной Белоруссии. Физподготовкой хоккеистов будет заниматься Кирилл Легчаков. Ещё одну фамилию своего помощника Скабелка оставил в тайне.
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