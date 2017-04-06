Скабелка: моего сына в «Авангарде» точно не будет

В четверг, 6 апреля, хоккеисты «Авангарда» провели первую открытую тренировку для СМИ вместе с новым тренером Андреем Скабелкой. Ранее специалист работал в новосибирской «Сибири», которую покинул по обоюдному соглашению сторон из-за непопадания команды в плей-офф.

За «Сибирь» играет сын Скабелки Алексей. Причем тренер четко обозначил журналистам на пресс-подходе после тренировки, что его родственника в омском хоккейном клубе точно не будет.