Скабелка: моего сына в «Авангарде» точно не будет
Новый тренер омского хоккейного клуба Андрей Скабелка рассказал, почему его
сын-хоккеист вряд ли появится в составе «Авангарда».
В четверг, 6 апреля, хоккеисты «Авангарда» провели первую открытую тренировку для СМИ вместе с новым тренером Андреем Скабелкой. Ранее специалист работал в новосибирской «Сибири», которую покинул по обоюдному соглашению сторон
За «Сибирь» играет сын Скабелки Алексей. Причем тренер четко обозначил журналистам на
«У сына своя дорога. У него,
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