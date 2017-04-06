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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29335731/
6 апреля 2017, 13:29 | Хоккей: Россия | СуперОмск

Скабелка: моего сына в «Авангарде» точно не будет

Новый тренер омского хоккейного клуба Андрей Скабелка рассказал, почему его сын-хоккеист вряд ли появится в составе «Авангарда».

В четверг, 6 апреля, хоккеисты «Авангарда» провели первую открытую тренировку для СМИ вместе с новым тренером Андреем Скабелкой. Ранее специалист работал в новосибирской «Сибири», которую покинул по обоюдному соглашению сторон из-за непопадания команды в плей-офф.

За «Сибирь» играет сын Скабелки Алексей. Причем тренер четко обозначил журналистам на пресс-подходе после тренировки, что его родственника в омском хоккейном клубе точно не будет.

«У сына своя дорога. У него, во-первых, еще действующий контракт. В “Авангарде” его точно не будет», — заявил Андрей Скабелка.
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