Главный скаут ЦСКА и президент «Барыса». Судьба чемпионов «Магнитки"-2001

По сравнению с предыдущим сезоном, очередной чемпионат прошёл в другом формате. Количество участников чемпионата-2000/01 было сокращено до 18 клубов, которые провели трёхступенчатый турнир. На первом этапе команды сыграли в два круга. По его итогам были образованы три шестёрки, в каждой из которых они сыграли ещё два круга, правда, уже без учёта набранных ранее очков.



Первой шестёрке, в которую вошли команды, занявшие с первое по шестое места на первом этапе, по сути дела было ничего не надо — они уже забронировали себе места в плей-офф. Вторая шестёрка, в которую попали команды, занявшие на первом этапе места с седьмое по 12-е, сражалась за два места в плей-офф. Шестёрка аутсайдеров первого этапа — места с 13-го по 18-е — должна была выявить неудачников, которым предстояло покинуть Суперлигу. По итогам игр второго этапа формировалась сетка розыгрыша плей-офф для восьми команд. Победителем того чемпионата стал магнитогорский «Металлург», ведомый Валерием Белоусовым. Уральцы оказались сильнее омского «Авангарда».



Вратари

Паоло Делла Белла

Первый легионер в истории клуба. Выиграл титул с «Металлургом», а затем отправился обратно в Европу. Профессиональную карьеру завершал в «Милане». В настоящее время работает тренером вратарей в молодёжных командах «Лугано». Имеет итальянское и швейцарское гражданство.

Игорь Карпенко

Украинец, регулярно вызывался в первую сборную страны. После «Магнитки» долго выступал на родине, в киевском «Соколе». Сейчас работает тренером вратарей в команде ХК МВД из Балашихи, которая выступает в МХЛ. Сергей Земчёнок

Этот сезон стал последним для Земчёнка не только в «Магнитке», но и в жизни. 15 января 2001 года он был убит в подъезде собственного дома в Магнитогорске выстрелом в затылок. Бандиты украли сумку с пятью тысячами рублей. Сергею было всего 24 года. Двое убийц, застреливших Земчёнка, были приговорены к 20 и 10 годам лишения свободы.



Защитники

Сергей Воронов

После «Магнитки» выступал за «Сибирь» и «Крылья», а заканчивал в клубе «Титан». Работает в детской школе московского «Динамо». Сначала с юношами 1998 года рождения, а затем 2001-го. Вместе с ребятами принимал участие в чемпионате Москвы.

Вадим Гловацкий

Пять сезонов отыграл в родном «Тракторе», вместе с «Магниткой» дважды становился чемпионом России и Евролиги. С 2010 по 2012 год тренировал клуб МХЛ «Белые Медведи». 5 января 2015 года Вадима не стало, причина смерти так и не была обнародована.

Олег Давыдов

Уроженец Челябинска долгое время выступал за «Трактор», «Ладу» и «Металлург», с которым в итоге выиграл золотые медали. В настоящее время работает тренером в команде «Сарматы» из города Оренбург. Клуб выступает в МХЛ.

Игорь Земляной

Родился в Усть-Каменогорске. После Магнитогорска уехал на родину, а также играл за омский «Авангард». В настоящее время работает в системе сибирского клуба, возглавляя его молодёжную команду «Омские Ястребы». В нынешнем сезоне команда не попала в плей-офф.

Сергей Климентьев

Заканчивал с профессиональным хоккеем в родной Украине. После чемпионского сезона в «Магнитке» играл за клуб до 2004 года, а затем пробовал свои силы в «Ак Барсе», ХК МВД, «Авангарде», «Торпедо» и «Салавате». Работает детским тренером, обучает хоккею юношей 2004 года рождения из системы киевского «Сокола».

Олег Леонтьев

Пять сезонов отыграл в «Магнитке», два года провёл в СКА, а затем уехал на родину в Беларусь. Выступал за минскую «Юность», закончил карьеру в «Металлурге» из Жлобина. Работал помощником Андрея Разина сначала в командах ВХЛ, потом «Автомобилисте» и «Югре». Сейчас, как и Разин, активно ищет работу.

Валерий Никулин

Воспитанник челябинского хоккея шесть сезонов отыграл в «Тракторе», с «Металлургом» дважды становился чемпионом. Завершил карьеру в «Казахмысе», где потом работал несколько лет тренером. Сейчас работает тренером «Челмета».

Андрей Соколов

Уроженец Усть-Каменогорска 11 сезонов отыграл в «Магнитке». В 2005 году завершил карьеру и стал тренером. Пять лет работал в «Металлурге», затем переехал в Казань, где был помощником главного тренера. Последнее место работы — «Югра», откуда ушёл по окончании нынешнего сезона. Сын Константин продолжил хоккейную династию, в настоящее время выступает за «Сибирь».

Александр Сычёв

Челябинец, большую часть карьеры, не считая Минска, провёл на Востоке. В 1989 году попал в ужасную железнодорожную катастрофу. Единственным выжившим из 10 16-летних спортсменов, находившихся в поезде, оказался Александр Сычёв. После завершения карьеры посвятил себя тренерской работе, трудился в штабе челябинского «Мечела».

Алексей Трощинский

Четырёхкратный чемпион России, многое сделавший для магнитогорского и динамовского хоккея. Входит в Клуб Вячеслава Фетисова для защитников-снайперов. Заканчивал карьеру в Казахстане, откуда родом. В настоящее время является начальником скаутской службы ЦСКА.

Нападающие

Евгений Гладских

Воспитанник магнитогорского «Металлурга», где провёл основную часть карьеры. Двукратный чемпион России. Завершал карьеру в казахстанском клубе «Алматы». Играет в команде «Стальные топоры» в Федерации любительской хоккейной лиги в Магнитогорске.

Александр Гольц

С 1992 по 2002 год играл в «Магнитке», отлучался на пару сезонов в немецкую лигу. Их связка с Разиным получила у болельщиков прозвище «Раз и Гол». Выступал за «Динамо», СКА, ЦСКА, «Северсталь», «Витязь» и «Газовик». В 2010 году переехал на родину отца в Германию и начал играть за «Фюссен» из третьей лиги, за который выступал вплоть до прошлого сезона. Завершил карьеру в 44 года. Сейчас успешно работает с молодёжью в немецком клубе.

Равиль Гусманов

В 22 года уехал за океан и попытался пробиться в основу «Виннипега», но за четыре года в Северной Америке провёл в НХЛ всего четыре матча. Вернувшись в Россию, подписал контракт с «Магниткой», где отыграл 11 сезонов, став за это время трёхкратным чемпионом России. Завершил профессиональную карьеру в «Тракторе». Начал работать в тренерском штабе «Трактора», в нынешнем сезоне является старшим тренером челябинской команды.

Алексей Зоткин

Становился чемпионом России в составе «Металлурга» и чемпионом Украины, где играл за киевский «Сокол». Последние годы карьеры играл в Клину за местную команду «Титан». Нынче осел в родном Магнитогорске, где играет за ветеранов и любителей.

Алексей Калюжный

Двукратный чемпион России, один из самых опытных белорусских хоккеистов, постоянно выступавших за сборную. Помимо «Магнитки» запомнился по играм за «Авангард», московское и минское «Динамо», «Локомотив». Летом 2016 года так и не подписал нового контракта с «зубрами». В клубе решили, что будут постепенно омолаживать состав. Калюжный думает о завершении карьеры в связи с тем, что так и не нашёл достойных вариантов её продолжения.

Александр Корешков

Легенда казахстанского хоккея и команды «Металлург». Старший брат Евгения Корешкова. Вместе с братом играл практически на протяжении всей карьеры, причём не только в сборной и клубах, но и в одном звене. Профессиональную карьеру заканчивал на родине. Сейчас является президентом хоккейного клуба «Барыс» и генеральным менеджером сборной Казахстана.

Евгений Корешков

Начинал играть в «Ладе» и усть-каменогорском «Торпедо». В 1994 году перешёл в магнитогорский «Металлург», где провёл 10 сезонов. Двукратный чемпион страны в составе уральцев. С 2007 года приступил к тренерской деятельности. С 2009 по 2013 год был главным тренером магнитогорской молодёжной команды «Стальные Лисы», а в настоящий момент является тренером ХК «Барыс».

Андрей Кудинов

Воспитанник челябинского хоккея провёл три сезона в АХЛ, затем шесть лет отыграл за «Магнитку», с которой дважды стал чемпионом. Закончил карьеру в Перми, после поработал тренером молодёжной команды «Белые Медведи», занимался бизнесом. Сейчас возглавляет федерацию хоккея Челябинской области.

Юрий Кузнецов

Уроженец Новосибирска, заканчивавший карьеру в Дмитрове и «Крыльях Советов». Помимо «Металлурга» успел порадовать своей игрой болельщиков «Северстали», «Сибири», «Торпедо», «Кузни», «Молота-Прикамье». Затем приступил к тренерской деятельности. Работал в «Амуре», «Югре». После чего взял паузу.

Сергей Осипов

В чемпионатах СССР и России провёл 813 матчей, забросил 245 шайб. 13 сезонов отыграл за «Магнитку», где и завершил карьеру в 36 лет. Летом 2004 года Осипов перешёл из «Металлурга» в «Сибирь», но в итоге не сыграл за эту команду ни одного официального матча и повесил коньки на гвоздь. Переехал в Екатеринбург и занялся бизнесом. В 2014 году вернулся в большой хоккей, год поработал ассистентом тренера «Авто» из МХЛ. Сейчас играет за ветеранские команды.

Сергей Пискунов

Сергей Пискунов начал свою профессиональную карьеру в возрасте 15 лет, проведя в 1996 году 2 матча в клубе МХЛ «Булат». Помимо «Магнитки», воспитавшей хоккеиста, долго играл в «Северстали». В последнее время перебрался в ВХЛ, где выступал за «Молот-Прикамье», а нынче проживает в Венгрии, где играет за местную команду «Дебрецен».