Хоккейный «Сокол» продлил контракт с Александром Титовым

Главный тренер хоккейного «Сокола» Александр Титов заключил новый контракт с клубом. Церемония подписания состоялась 5 апреля в «Арене-Север». Также в «Соколе» остается генеральный директор Сергей Рабцун, который продлил трудовой договор вместе с тренером.

Титов поблагодарил руководство клуба и края за предложение продолжить работу. По словам специалиста, в следующем сезоне команда намерена занять более высокое место в чемпионате ВХЛ.

«Хочу сказать огромное спасибо за доверие руководству края в лице губернатора Виктора Александровича Толоконского. Хочу поблагодарить министра спорта региона Сергея Игоревича Алексеева и генерального директора клуба Сергея Валериевича Рабцуна за предоставленную возможность продолжить работу с “Соколом”. Постараемся в следующем году, в следующем сезоне выступить намного лучше и удачливее, чтобы больше было позитива, и то место, которое мы займем, устроило бы всех», — сказал Титов.

Министр спорта Сергей Алексеев поставил новые задачи перед «Соколом». Тренерскому штабу предстоит сформировать новый коллектив, который способен бороться за награды.

«Уверен, что тот профессионализм, который есть у Титова и у его команды, должен быть выражен в результат. Все-таки с первого года тяжело от команды сразу ожидать большого прыжка вперед. Теперь, получив наставления от губернатора, нужно засучить рукава, продолжить комплектоваться новыми игроками», — отметил Алексеев.

Сергей Рабцун, в свою очередь, рассказал о кадровых изменениях в команде. В частности, капитан Анатолий Степанов войдет в тренерский штаб Титова и будет отвечать за общефизическую подготовку. Также клуб намерен продлить контракты с рядом ведущих игроков.

Александр Титов возглавил «Сокол» в мае 2016 года. На посту он сменил Александра Годынюка, уволенного за неудовлетворительные результаты. Придя в команду, специалист заявил, что его хоккеисты «будут пахать на льду».

Под руководством Титова «Сокол» занял 9-е место в регулярном чемпионате ВХЛ, показав лучший результат в своей истории. В 1/8 финала Кубка Братины «крылатые» в упорной борьбе уступили курганскому «Зауралью» (3:4 в серии), которое в итоге дошло до полуфинала.