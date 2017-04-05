«Реактор» в серии буллитов переиграл «Алмаз» в полуфинале плей-офф МХЛ
Нижнекамский «Реактор» на домашнем льду одержал победу по буллитам в первом матче полуфинальной серии Кубка Харламова с череповецким «Алмазом», встреча закончилась со счётом 4:3 Б.
У «Реактора» забитыми голами отметились Данил Воеводин, Игорь Угольников и Рафаэль Бикмуллин, также реализовавший победный буллит. В составе «Алмаза» заброшенные шайбы на счету Вадима Кудако, Даниила Вовченко и Никиты Лощенко.
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