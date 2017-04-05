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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29327509/
5 апреля 2017, 18:51 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты молодежной сборной России обыграли «Ред Булл-2» в матче турнира в Словакии

Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение австрийской команде «Ред Булл-2» (игроки не старше 1996 года рождения) в своем заключительном матче на международном турнире в Словакии.

Встреча, прошедшая в среду в городе Пьештяни, завершилась победой россиян со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). В составе победителей отметились Андрей Ревацкий (4-я минута), Кирилл Кошурников (42), Александр Калинин (44) и Марсель Шолохов (60).

Ранее на турнире команда Валерия Брагина обыграла сборные Словакии (3:0) и Чехии (2:0) и уступила команде Финляндии (1:3). Таким образом, если сборная Финляндии потеряет хотя бы одно очко в оставшихся играх с чехами и словаками, то победителем турнира станет сборная России.
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