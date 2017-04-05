«Торпедо» проиграло «Рубину» в матче плей-офф ВХЛ

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В первом периоде на шайбы усть-каменогорцев Ивана Иванова и Евгения Белухина ответил тюменец Дмитрий Клопов. Во второй двадцатиминутке Виталий Каменев и Александр Акмальдинов поразили ворота хозяев, а Дмитрий Клопов оформил дубль. В третьем отрезке игры счет не изменился.



Шестой матч ½ плей-офф ВХЛ пройдет в Тюмени между усть-каменогорским «Торпедо» и «Рубином»



«Торпедо» — «Рубин» 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

Счет в серии: 3:2



Шайбы:

1:0 — 00:28 Иванов (Жайлауов, Беляев). В равенстве

1:1 — 14:03 Клопов (Антонов). В большинстве

2:1 — 15:45 Белухин (Верёвкин, Тунхузин). В большинстве

2:2 — 28:12 Каменев (Потякин). В равенстве

2:3 — 30:40 Акмальдинов (Белов). В равенстве

2:4 — 37:28 Клопов (Корабейников, Зюзякин). В большинстве



Вратари: Полуэктов 00:00 — 29:11, Кудрявцев 29:11 — 60:00 — Франскевич

Штраф: 12:8 (6:4, 4:4, 2:0).