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5 апреля 2017, 18:35 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» проиграло «Рубину» в матче плей-офф ВХЛ

В пятом матче ½ плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с тюменским «Рубином», пишет Sports.kz.

В пятом матче ½ <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с тюменским Рубином пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде на шайбы усть-каменогорцев Ивана Иванова и Евгения Белухина ответил тюменец Дмитрий Клопов. Во второй двадцатиминутке Виталий Каменев и Александр Акмальдинов поразили ворота хозяев, а Дмитрий Клопов оформил дубль. В третьем отрезке игры счет не изменился.

Шестой матч ½ плей-офф ВХЛ пройдет в Тюмени между усть-каменогорским «Торпедо» и «Рубином»

«Торпедо» — «Рубин» 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)
Счет в серии: 3:2

Шайбы:
1:0 — 00:28 Иванов (Жайлауов, Беляев). В равенстве
1:1 — 14:03 Клопов (Антонов). В большинстве
2:1 — 15:45 Белухин (Верёвкин, Тунхузин). В большинстве
2:2 — 28:12 Каменев (Потякин). В равенстве
2:3 — 30:40 Акмальдинов (Белов). В равенстве
2:4 — 37:28 Клопов (Корабейников, Зюзякин). В большинстве

Вратари: Полуэктов 00:00 — 29:11, Кудрявцев 29:11 — 60:00 — Франскевич
Штраф: 12:8 (6:4, 4:4, 2:0).

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