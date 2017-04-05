«Торпедо» проиграло «Рубину» в матче плей-офф ВХЛ
В пятом матче ½
плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с тюменским «Рубином», пишет Sports.kz.
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В первом периоде на шайбы
Шестой матч ½
«Торпедо» — «Рубин» 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)
Счет в серии: 3:2
Шайбы:
1:0 — 00:28 Иванов (Жайлауов, Беляев). В равенстве
1:1 — 14:03 Клопов (Антонов). В большинстве
2:1 — 15:45 Белухин (Верёвкин, Тунхузин). В большинстве
2:2 — 28:12 Каменев (Потякин). В равенстве
2:3 — 30:40 Акмальдинов (Белов). В равенстве
2:4 — 37:28 Клопов (Корабейников, Зюзякин). В большинстве
Вратари: Полуэктов 00:00 — 29:11, Кудрявцев 29:11 — 60:00 — Франскевич
Штраф: 12:8 (6:4, 4:4, 2:0).
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