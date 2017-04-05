Кречин: Команды системы «Куньлуня» должны выступить в ВХЛ и МХЛ в новом сезоне

«Куньлунь» вошел в состав КХЛ перед сезоном-2016/17, в дебютном сезоне команда заняла восьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграла магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1−4. 22 марта агентство «Р-Спорт» сообщило, что китайский клуб «Харбин», входящий в систему «Куньлуня», выступит в чемпионате ВХЛ в сезоне-2017/18.

«Вступление нового клуба в любую лигу — дело непростое. Вопросов много, как по команде ВХЛ, так и по команде МХЛ, но работа ведется ежедневно, прогресс налицо, поэтому мы рассчитываем уложиться в отведенные регламентом сроки, чтобы своевременно заявить обе команды на сезон-2017/18», — сказал Кречин в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».