Кречин: Команды системы «Куньлуня» должны выступить в ВХЛ и МХЛ в новом сезоне
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Куньлунь» рассчитывает, что команды системы клуба выступят в чемпионатах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в сезоне-2017/18, заявил генеральный менеджер китайского клуба Владимир Кречин.
«Куньлунь» вошел в состав КХЛ перед сезоном-2016/17, в дебютном сезоне команда заняла восьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде
«Вступление нового клуба в любую лигу — дело непростое. Вопросов много, как по команде ВХЛ, так и по команде МХЛ, но работа ведется ежедневно, прогресс налицо, поэтому мы рассчитываем уложиться в отведенные регламентом сроки, чтобы своевременно заявить обе команды на сезон-2017/18», — сказал Кречин в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».
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