Валерий Брагин: Против Чехии провели пока лучший матч на турнире
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над командой Чехии (2:0) на международном турнире в Словакии заявил, что его подопечные провели лучшую встречу на турнире.
Заключительная встреча на турнире состоится 5 апреля против австрийского клуба «Ред Булл».
— Сегодня провели пока лучший матч на турнире, — цитирует сайт ФХР Брагина. — На длительных отрезках у команды получалось играть в тот хоккей, который требует тренерский штаб. Особенно получился первый период, когда сами много атаковали, а сопернику ничего создать не позволили. Потому что в плане тактики действовали правильно.
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