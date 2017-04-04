Валерий Брагин: Против Чехии провели пока лучший матч на турнире

Заключительная встреча на турнире состоится 5 апреля против австрийского клуба «Ред Булл».

— Сегодня провели пока лучший матч на турнире, — цитирует сайт ФХР Брагина. — На длительных отрезках у команды получалось играть в тот хоккей, который требует тренерский штаб. Особенно получился первый период, когда сами много атаковали, а сопернику ничего создать не позволили. Потому что в плане тактики действовали правильно.