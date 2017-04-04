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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29313581/
4 апреля 2017, 17:59 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

Российская молодежка обыграла Чехию на турнире в Словакии

Молодежная сборная России обыграла сверстников из Чехии (2:0) в рамках международного турнира в Словакии.

В составе россиян по шайбе забросили Артур Каюмов и Алексей Полодян, голевой передачей отметился лучший бомбардир МХЛ минувшего сезона Артем Манукян.

Заключительная встреча на турнире состоится 5 апреля против австрийского клуба «Ред Булл». Отметим, что матч с Чехией начался с минуты молчания.
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Новости Российского хоккея

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