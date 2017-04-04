Назаров потребовал от Скабелки командного духа для «Авангарда»

В течение трехнедельного сбора главному тренеру предстоит определиться с тем, как будет формироваться тактический рисунок игры «ястребов». Глава региона Виктор Назаров пожелал Андрею Скабелке «боевого настроя».

«На Вас ляжет высокая ответственность за достижение результатов. У нас болельщик очень требовательный, очень избирательный. И малейшие недоработки воспринимаются очень болезненно. Главное, чтобы у команды был дух!», — подчеркнул губернатор.

На вопрос губернатора о приоритетах нынешнего наставника омских хоккеистов при формировании состава Андрей Скабелка ответил, что у него есть желание собрать в команде воспитанников омской школы, сообщает пресс-служба облправительства.

«Команда здесь высокого, серьезного уровня. В городе очень любят хоккей, ревностно к нему относятся. Команда приучила болельщиков к высоким результатам. Будем к этому стремиться. Есть много молодых талантливых ребят. Они разбросаны по командам. Для меня главное, если ты выходишь на лёд, то ты должен быть всем сердцем и душой за “Авангард”. И здесь не возраст важен!» — заявил главный тренер «ястребов».

Напомним, что перспективным специалистом, который в прошлом сезоне привел новосибирскую «Сибирь» к высшему результату в ее истории: бронзовым медалям Чемпионата КХЛ, подписан контракт по схеме «2+1». Накануне он уже приступил к работе с омской командой.