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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29305950/
4 апреля 2017, 10:23 | Хоккей: Россия | НИА Самара

Самару посетит трехкратный Олимпийский чемпион Владислав Третьяк

Он откроет X Всероссийские соревнования по хоккею.

Сегодня, 4 апреля, в самарском Дворце спорта (Самара, ул. Молодогвардейская, 222) состоится торжественное открытие X Всероссийских соревнований по хоккею «Кубок Владислава Третьяка». В турнире принимают участие 8 команд юношей 2006 года рождения. Церемонию открытия соревнований планирует посетить трехкратный Олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

В соревнованиях принимают участие команды «Комета» (Самара), «Акулы» (Краснодар), «Дизель» (Пенза), «Салават Юлаев» (Уфа), «Локомотив» (Ярославль), «Ижсталь» (Ижевск), «Снежные Барсы» (Москва), «Русь» (Москва).

Торжественное открытие соревнований состоится 4 апреля в 17:00.

5 апреля с 15:45 до 17:15 во Дворце спорта пройдет мастер-класс для участников городских соревнований «Золотая шайба», который организован тренерами ХК ЦСК ВВС.
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