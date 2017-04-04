Самару посетит трехкратный Олимпийский чемпион Владислав Третьяк

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов заявил, что на домашние матчи финала плей-офф ВХЛ балашихинское «Динамо» не будет переезжать на «ВТБ Ледовый дворец», а продолжит играть на старой арене. Команда Анатолия Антипова выиграла серию у «Зауралья» со счётом 4−0 и теперь встретится с усть-каменогорским «Торпедо» или тюменским «Рубином».