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3 апреля 2017, 19:27 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Динамо» (Балашиха) победило «Зауралье» и вышло в финал плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. «Динамо» из Балашихи победило курганский клуб «Зауралье» в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и вышло в решающую стадию турнира.

Встреча, прошедшая в понедельник в Кургане, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Артем Лесников (15-я минута), Дмитрий Сидляров (45), Дмитрий Шевченко (54) и Иван Игумнов (60, в пустые ворота). У «Зауралья» отличились Артем Михеев (16) и Вячеслав Андрющенко (43).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Динамо». В финале плей-офф ВХЛ подмосковный клуб сыграет с победителем серии «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Рубин» (Тюмень).
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