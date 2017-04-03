«Динамо» (Балашиха) победило «Зауралье» и вышло в финал плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. «Динамо» из Балашихи победило курганский клуб «Зауралье» в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и вышло в решающую стадию турнира.
Встреча, прошедшая в понедельник в Кургане, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Артем Лесников (15-я минута), Дмитрий Сидляров (45), Дмитрий Шевченко (54) и Иван Игумнов (60, в пустые ворота). У «Зауралья» отличились Артем Михеев (16) и Вячеслав Андрющенко (43).
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Динамо». В финале
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter