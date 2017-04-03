«Динамо» (Балашиха) победило «Зауралье» и вышло в финал плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Кургане, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Артем Лесников (15-я минута), Дмитрий Сидляров (45), Дмитрий Шевченко (54) и Иван Игумнов (60, в пустые ворота). У «Зауралья» отличились Артем Михеев (16) и Вячеслав Андрющенко (43).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Динамо». В финале плей-офф ВХЛ подмосковный клуб сыграет с победителем серии «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Рубин» (Тюмень).