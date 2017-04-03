Путин пообещал построить хоккейный каток в Бурятии
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания ежегодного медиафорума ОНФ, дал обещание найти средства для строительства ледового дворца в Бурятии.
«Не буду растекаться мыслью по древу, я вам помогу, — пообещал президент. — Сейчас не буду говорить источник, но мы построим вам такой каток. Это правильно».
В рамках форума журналистка из Бурятии пожаловалась главе государства, что это единственный регион в стране, где нет своего ледового дворца. По ее словам, вопрос решается в течение семи лет, под строительство выбрана площадка. Однако чиновники отговариваются тем, что в регионе нет хоккеистов.
Отвечая на вопрос, Путин также напомнил, что хотя он и является поклонником хоккея, но его первый спорт — это дзюдо. «Кстати, подешевле
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