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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29295116/
3 апреля 2017, 14:48 | Хоккей: Россия | ТАСС

Путин пообещал построить хоккейный каток в Бурятии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания ежегодного медиафорума ОНФ, дал обещание найти средства для строительства ледового дворца в Бурятии.

«Не буду растекаться мыслью по древу, я вам помогу, — пообещал президент. — Сейчас не буду говорить источник, но мы построим вам такой каток. Это правильно».

В рамках форума журналистка из Бурятии пожаловалась главе государства, что это единственный регион в стране, где нет своего ледового дворца. По ее словам, вопрос решается в течение семи лет, под строительство выбрана площадка. Однако чиновники отговариваются тем, что в регионе нет хоккеистов.

Отвечая на вопрос, Путин также напомнил, что хотя он и является поклонником хоккея, но его первый спорт — это дзюдо. «Кстати, подешевле дзюдо-то, может быть, дзюдо займемся», — в шутку предложил глава государства.
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