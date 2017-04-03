Путин пообещал построить хоккейный каток в Бурятии

«Не буду растекаться мыслью по древу, я вам помогу, — пообещал президент. — Сейчас не буду говорить источник, но мы построим вам такой каток. Это правильно».

В рамках форума журналистка из Бурятии пожаловалась главе государства, что это единственный регион в стране, где нет своего ледового дворца. По ее словам, вопрос решается в течение семи лет, под строительство выбрана площадка. Однако чиновники отговариваются тем, что в регионе нет хоккеистов.