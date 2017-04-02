Олимпийская сборная России по хоккею обыграла латвийцев в контрольном матче

В составе победителей шайбы забросили Захар Арзамасцев (11-я минута) и Антон Бурдасов (12). У хозяев отличился Артур Кулда (14).

В субботу в первой встрече команд также были сильнее россияне (5:0).

После матчей в Риге олимпийская сборная сыграет в Санкт- Петербурге на Кубке Алросы, соперниками сборной России станут команды Словении, Дании и Норвегии. Турнир пройдет с 25 по 30 апреля.