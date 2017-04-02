Олимпийская сборная России по хоккею обыграла латвийцев в контрольном матче
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 25 лет) под руководством Олега Браташа обыграла в товарищеском матче команду Латвии со счетом 2:1. Встреча прошла в Риге.
В составе победителей шайбы забросили Захар Арзамасцев (11-я минута) и Антон Бурдасов (12). У хозяев отличился Артур Кулда (14).
В субботу в первой встрече команд также были сильнее россияне (5:0).
После матчей в Риге олимпийская сборная сыграет в Санкт- Петербурге на Кубке Алросы, соперниками сборной России станут команды Словении, Дании и Норвегии. Турнир пройдет с 25 по 30 апреля.
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