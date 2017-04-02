Хоккеисты «Торпедо» победили «Рубин» и оказались в шаге от выхода в финал Кубка Братины

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Игра проходила сегодня, 2 апреля, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

На 13-й минуте в равных составах «Торпедо» вперед вывел Денис Игнашин, а на 40-й счет в большинстве удвоил Максим Веревкин.