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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29286153/
2 апреля 2017, 18:40 | Хоккей: Россия | ТАСС

Матч юношеской сборной России по хоккею отменен из-за отсутствия кареты скорой помощи

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Выставочный матч между юношеской сборной России (игроки до 18 лет) по хоккею и МХК «Атланты» отменен из-за отсутствия на встрече кареты скорой помощи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вместо товарищеской встречи, которая должна была состояться в УТЦ «Новогорск», подопечные Сергея Голубовича проведут тренировку.

Сборная России готовится к юниорскому чемпионату мира, который пройдет в словацких городах Попрад и Спишска-Нова- Вес с 13 по 24 апреля.
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Новости Российского хоккея

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