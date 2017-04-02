Матч юношеской сборной России по хоккею отменен из-за отсутствия кареты скорой помощи
НОВОГОРСК /Московская область/, 2 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Выставочный матч между юношеской сборной России (игроки до 18 лет) по хоккею и МХК «Атланты» отменен
из-за отсутствия на встрече кареты скорой помощи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Вместо товарищеской встречи, которая должна была состояться в УТЦ «Новогорск», подопечные Сергея Голубовича проведут тренировку.
Сборная России готовится к юниорскому чемпионату мира, который пройдет в словацких городах Попрад и Спишска-Нова- Вес с 13 по 24 апреля.
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