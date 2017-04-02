Матч юношеской сборной России по хоккею отменен из-за отсутствия кареты скорой помощи

Вместо товарищеской встречи, которая должна была состояться в УТЦ «Новогорск», подопечные Сергея Голубовича проведут тренировку.

Сборная России готовится к юниорскому чемпионату мира, который пройдет в словацких городах Попрад и Спишска-Нова- Вес с 13 по 24 апреля.