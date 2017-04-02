Балашихинское «Динамо» обыграло «Зауралье» и повело в серии со счётом 3−0

Общий счёт в серии стал 3−0, динамовцам осталось выиграть одну игру для попадания в финал.



Единственная заброшенная шайба хозяев на счету Никиты Сироткина. У «Динамо» забитыми голами сумели отметиться Антон Злобин, Дмитрий Сидляров и Дмитрий Марковин.