Балашихинское «Динамо» обыграло «Зауралье» и повело в серии со счётом 3−0
Балашихинское «Динамо» в третьем матче серии
плей-офф Высшей хоккейной лиги в гостях одержало победу над курганским «Зауральем», игра завершилась со счётом 3:1.
Общий счёт в серии стал 3−0, динамовцам осталось выиграть одну игру для попадания в финал.
Единственная заброшенная шайба хозяев на счету Никиты Сироткина. У «Динамо» забитыми голами сумели отметиться Антон Злобин, Дмитрий Сидляров и Дмитрий Марковин.
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