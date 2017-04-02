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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29286135/
2 апреля 2017, 18:39 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Балашихинское «Динамо» обыграло «Зауралье» и повело в серии со счётом 3−0

Балашихинское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф Высшей хоккейной лиги в гостях одержало победу над курганским «Зауральем», игра завершилась со счётом 3:1.

Общий счёт в серии стал 3−0, динамовцам осталось выиграть одну игру для попадания в финал.

Единственная заброшенная шайба хозяев на счету Никиты Сироткина. У «Динамо» забитыми голами сумели отметиться Антон Злобин, Дмитрий Сидляров и Дмитрий Марковин.
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