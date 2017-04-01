Шумаков: Вторая игра Олимпийской сборной России по хоккею с Латвией будет сложнее

Олимпийская сборная России в субботу в Риге разгромила латышей со счетом 5:0, а Шумаков сделал дубль. Вторая товарищеская встреча этих соперников пройдет 2 апреля.

«Несмотря на итоговый крупный счет, считаю, что матч получился упорным. Обе команды бились. Пришлось непросто, так как у нас многие ребята давно не имели игровой практики. Может, поэтому не реализовали все свои моменты, ведь могли выжать и побольше. Вдобавок в третьем периоде при счете 5:0, наверное, немножко расслабились. Вторая игра всегда сложнее, особенно, когда накануне выигрываешь с крупным счетом. Наверняка борьба будет упорнее — будем готовиться», — сказал Шумаков, чьи слова приводятся на официальном сайте ФХР.

Главный тренер сборной Олег Браташ отметил активность соперника с первых минут.

«Хорошая игра. Соперник очень активно начал матч. Мы готовились к этому, но все равно пришлось вносить небольшие коррективы по ходу первого периода. Начало атак стало получаться лучше, и неплохая реализация моментов позволила нам повести с комфортным преимуществом. При счете 5:0 в третьем периоде ребята немного сбавили обороты, тем не менее, неплохо оцениваю нашу команду в сегодняшнем матче», — сказал Браташ.