Олег Браташ: Неплохо оцениваю нашу команду в сегодняшнем матче
Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы в товарищеском матче над Латвией (5:0) остался доволен игрой команды.
По словам наставника, ему пришлось вносить небольшие коррективы по ходу первого периода.
— Хорошая игра. Соперник очень активно начал матч, — цитирует Браташа официальный сайт ФХР. — Мы готовились к этому, но все равно пришлось вносить небольшие коррективы по ходу первого периода. Начало атак стало получаться лучше, и неплохая реализация моментов позволила нам повести с комфортным преимуществом. При счете 5:0 в третьем периоде ребята немного сбавили обороты, тем не менее, неплохо оцениваю нашу команду в сегодняшнем матче.
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