Олег Браташ: Неплохо оцениваю нашу команду в сегодняшнем матче

По словам наставника, ему пришлось вносить небольшие коррективы по ходу первого периода.

— Хорошая игра. Соперник очень активно начал матч, — цитирует Браташа официальный сайт ФХР. — Мы готовились к этому, но все равно пришлось вносить небольшие коррективы по ходу первого периода. Начало атак стало получаться лучше, и неплохая реализация моментов позволила нам повести с комфортным преимуществом. При счете 5:0 в третьем периоде ребята немного сбавили обороты, тем не менее, неплохо оцениваю нашу команду в сегодняшнем матче.