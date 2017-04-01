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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29281664/
1 апреля 2017, 22:05 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

Олег Браташ: Неплохо оцениваю нашу команду в сегодняшнем матче

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы в товарищеском матче над Латвией (5:0) остался доволен игрой команды.

По словам наставника, ему пришлось вносить небольшие коррективы по ходу первого периода.

— Хорошая игра. Соперник очень активно начал матч, — цитирует Браташа официальный сайт ФХР. — Мы готовились к этому, но все равно пришлось вносить небольшие коррективы по ходу первого периода. Начало атак стало получаться лучше, и неплохая реализация моментов позволила нам повести с комфортным преимуществом. При счете 5:0 в третьем периоде ребята немного сбавили обороты, тем не менее, неплохо оцениваю нашу команду в сегодняшнем матче.
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