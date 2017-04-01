Алексей Ждахин: Это плей-офф, все силы отдали борьбе

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— Тяжелая была игра. Но это плей-офф, все силы отдали борьбе, — подчеркнул Алексей Геннадьевич.



— В двух матчах Евгений Рымарев забросил четыре шайбы. Какие факторы определяют результативные действия этого нападающего?

— Об этом надо у него спрашивать. Могу сказать, что все наши нападающие нацелены на то, чтобы атаковать чужие ворота и добиваться результата.