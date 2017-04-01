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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29281462/
1 апреля 2017, 21:30 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Алексей Ждахин: Это плей-офф, все силы отдали борьбе

Главный тренер усть-каменогорского «Торпедо» Алексей Ждахин прокомментировал матч плей-офф ВХЛ с тюменским «Рубином» — 2:1 ОТ.

Главный тренер <nobr>усть-каменогорского</nobr> <span class=error>Торпедо</span> Алексей <span class=error>Ждахин</span> прокомментировал матч <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> с тюменским Рубином — 2:1 ОТ. Увеличить
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— Тяжелая была игра. Но это плей-офф, все силы отдали борьбе, — подчеркнул Алексей Геннадьевич.

— В двух матчах Евгений Рымарев забросил четыре шайбы. Какие факторы определяют результативные действия этого нападающего?
— Об этом надо у него спрашивать. Могу сказать, что все наши нападающие нацелены на то, чтобы атаковать чужие ворота и добиваться результата.

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