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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29281050/
1 апреля 2017, 20:19 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» вышло вперед в серии плей-офф ВХЛ с «Рубином»

В третьем матче ½ плей-офф ВХЛ в Тюмени усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Рубином», пишет Sports.kz.

В третьем матче ½ <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в Тюмени <nobr>усть-каменогорское</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с Рубином пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде тюменец Андрей Антонов открыл счет, но усть-каменогорец Константин Романов сравнял. Во второй и третьей двадцатиминутках шайб заброшено не было. Во втором овертайме победа досталась гостям.

2 апреля пройдет четвертый матч ½ плей-офф ВХЛ в Тюмени между усть-каменогорским «Торпедо» и «Рубином»

«Рубин» — «Торпедо» 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Счет в серии: 1:2

Шайбы:
1:0 — 01:58 Антонов (Майоров). В равенстве
1:1 — 05:47 Романов (Далхёйсен). В равенстве
1:2 — 80:58 Рымарев (Шин, Белухин). В равенстве

Вратари: Франскевич — Полуэктов
Штраф: 10:6 (0:4, 6:0, 4:2, 0:0, 0:0).

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