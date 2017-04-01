«Торпедо» вышло вперед в серии плей-офф ВХЛ с «Рубином»

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В первом периоде тюменец Андрей Антонов открыл счет, но усть-каменогорец Константин Романов сравнял. Во второй и третьей двадцатиминутках шайб заброшено не было. Во втором овертайме победа досталась гостям.



2 апреля пройдет четвертый матч ½ плей-офф ВХЛ в Тюмени между усть-каменогорским «Торпедо» и «Рубином»



«Рубин» — «Торпедо» 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Счет в серии: 1:2



Шайбы:

1:0 — 01:58 Антонов (Майоров). В равенстве

1:1 — 05:47 Романов (Далхёйсен). В равенстве

1:2 — 80:58 Рымарев (Шин, Белухин). В равенстве



Вратари: Франскевич — Полуэктов

Штраф: 10:6 (0:4, 6:0, 4:2, 0:0, 0:0).