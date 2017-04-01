Олимпийская сборная России по хоккею разгромила команду Латвии
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 25 лет) под руководством Олега Браташа обыграла в товарищеском матче команду Латвии со счетом 5:0. Встреча прошла в Риге.
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Шайбы забросили Антон Бурдасов (16-я минута), Иван Телегин (17), Сергей Шумаков (33, 35) и Анатолий Голышев (37).
2 апреля олимпийская сборная России проведет еще один матч против сборной Латвии. После матчей в Риге олимпийская сборная сыграет в
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