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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29280907/
1 апреля 2017, 20:00 | Хоккей: Россия | ТАСС

Олимпийская сборная России по хоккею разгромила команду Латвии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 25 лет) под руководством Олега Браташа обыграла в товарищеском матче команду Латвии со счетом 5:0. Встреча прошла в Риге.

Встреча завершилась со счетом 5:0. Увеличить
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Шайбы забросили Антон Бурдасов (16-я минута), Иван Телегин (17), Сергей Шумаков (33, 35) и Анатолий Голышев (37).

2 апреля олимпийская сборная России проведет еще один матч против сборной Латвии. После матчей в Риге олимпийская сборная сыграет в Санкт-Петербурге на Кубке «Алросы».
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