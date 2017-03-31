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31 марта 2017, 18:13 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты «Лады» на своем льду одержали победу над «Дизелем» в товарищеском матче

Хоккеисты клуба КХЛ «Лада» из Тольятти победили пензенский «Дизель», выступающий в ВХЛ, в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в пятницу в Тольятти, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев льда. Шайбы у тольяттинской команды забросили Станислав Бочаров (8-я минута), Антон Шенфельд (10), Рамиль Сулейманов (18) и Семён Валуйский (24 и 51). У «Дизеля» отличились Александр Тарасов (20) и Дмитрий Тарасов (54).

В текущем сезоне «Лада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла 14-е место в таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф. «Дизель», в свою очередь, остался за бортом плей-офф ВХЛ, заняв 19-место в «регулярке».
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