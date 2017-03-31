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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29269476/
31 марта 2017, 14:18 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Третьяк: Бойкот со стороны российских хоккеисток невозможен, они все патриотки

МОСКВА, 31 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил агентству «Р-Спорт», что какой-либо бойкот со стороны российских хоккеисток, подобный тому, что грозилась устроить сборная США перед домашним чемпионатом мира, невозможен.

Президент Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) Владислав Третьяк заявил агентству Р-Спорт что <nobr>какой-либо</nobr> бойкот со стороны российских хоккеисток подобный тому что грозилась устроить сборная США перед домашним чемпионатом мира невозможен. Увеличить
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В марте в преддверии домашнего чемпионата мира хоккеистки американской национальной команды, которые являются действующими чемпионками мира и соперницами сборной России по группе, объявили о намерении бойкотировать турнир, если федерация не удовлетворит их требование об увеличении зарплаты до достойного, по их мнению, уровня и не пересмотрит свое отношение к женскому хоккею в стране «по остаточному принципу».

Бойкота удалось избежать, в среду между заинтересованными сторонами заключено соглашение, которое рассчитано на четыре года. Форвард женской сборной России по хоккею Людмила Белякова в марте заявила агентству «Р-Спорт», что поддерживает позицию американских хоккеисток и что «возможно, подобное надо устроить в российском женском хоккее».

«Такое в принципе невозможно. Все наши девочки — патриотки, и готовы сражаться и биться за страну, что и делают на протяжении последних лет. Кроме того, к женскому хоккею сейчас приковано дополнительное внимание, на его развитие выделяются субсидии, ситуация здесь стабильная», — сказал Третьяк корреспонденту агентства.
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