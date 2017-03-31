ХК «Ростов» вышел в финал Кубка Федерации
ХК «Ростов» победил в третьем матче полуфинала Кубка Федерации «Тамбов» со счетом 3:0 и вышел в финал турнира.
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В составе ростовчан дважды отличился Андрей Мартынов, еще одна шайба на счету Михаила Матвейкова.
В финале «кондоры» встретятся со «Славутичем» из Смоленска. Серия до четырех побед начнется 8 апреля в Ростове.
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