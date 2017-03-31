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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29266904/
31 марта 2017, 11:58 | Хоккей: Россия | Городской репортер

ХК «Ростов» вышел в финал Кубка Федерации

ХК «Ростов» победил в третьем матче полуфинала Кубка Федерации «Тамбов» со счетом 3:0 и вышел в финал турнира.

ХК Ростов победил в третьем матче полуфинала Кубка Федерации Тамбов со счетом 3:0 и вышел в финал турнира. В составе ростовчан дважды отличился Андрей Мартынов еще одна шайба на счету Михаила Матвейкова. В финале кондоры встретятся со Славутичем из Смоленска. Серия до четырех побед начнется 8 апреля в Ростове. Главная страница Увеличить
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В составе ростовчан дважды отличился Андрей Мартынов, еще одна шайба на счету Михаила Матвейкова.

В финале «кондоры» встретятся со «Славутичем» из Смоленска. Серия до четырех побед начнется 8 апреля в Ростове.
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«Ак Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

«Ак Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

(Казань, 30 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В четвертом финальном матче плей-офф в конференции «Восток» казанский «Ак Барс» на своем льду проиграл со счетом 1:4 магнитогорскому «Металлургу». Счет в серии стал 4−0 в пользу уральцев, казанцы сезон завершили.
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