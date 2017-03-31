Денис Паршин покинет уфимский «Салават Юлаев»
Уфимский «Салават Юлаев» расстанется с нападающим Денисом Паршиным, который пришел в клуб по ходу прошедшего сезона из омского «Авангарда».
Как сообщает «Бизнес Online», руководство хоккейного клуба решило не продлевать действующее соглашение, которое истекает 30 апреля. Согласно другим источникам, против кандидатуры Паршина высказался новый главный тренер Эркка Вестерлунд.
В прошедшем сезоне в составе «юлаевцев» Паршин провел 30 матчей, в который набрал 10 (3+7) очков. При этом он получил хорошую порцию критику от болельщиков и специалистов, так как в 22 заключительных матчах сезона не забросил ни разу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter