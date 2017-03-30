«Динамо» во второй раз обыграло «Зауралье»
«Динамо» из Балашихи одержало вторую победу над «Зауральем» в полуфинальной серии ВХЛ — 2:1 в овертайме.
Победную шайбу забросил нападающий Дмитрий Сидляров. Счет в серии после этой встречи стал 2:0.
ВХЛ
½ финала
«Динамо» (Балашиха) — «Зауралье» (Курган) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).
Голы: Шевченко — 4 (бол., Лыпкань, Чебыкин), 15:21 — 1:0. Разумов — 3 (Кротиков, Скутар), 51:23 — 1:1. Сидляров — 6 (Марковин), 91:54 — 2:1.
Вратари: Бочаров — Подъяпольский.
Судьи: Зибинин, Спирин.
30 марта. Балашиха. «Арена Балашиха».
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