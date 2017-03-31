«Ак Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

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Только однажды в плей-офф казанцы проиграли серию «насухо», было это в финале чемпионата России 2002 года, когда «Ак Барс» ничего не мог противопоставить «Локомотиву» Владимира Вуйтека — 0−3 в серии, тогда играли до трех побед. И вот, сейчас такой же печальный счет в серии до четырех побед. Один форвард уральцев Данис Зарипов в этих встречах забил больше, чем весь «Ак Барс» — 4 шайбы против 3.

После трех поражений в серии «барсам» отступать было уже некуда, иначе сегодня сезон для казанцев закончился бы. Помимо чисто игровых неудач усугубились и кадровые проблемы казанцев, потерявших из-за травм в этой серии уже целую пятерку игроков: Дмитрия Архипова, Артема Лукоянова, Дениса Голубева, Михала Йордана и Михаила Варнакова. Зато впервые в финальной серии попал в состав капитан «Ак Барса» Александр Свитов, который был заявлен 13-м нападающим на позиции защитника четвертого звена.

Как и ранее, игра началась с яростных атак хозяев. Уж через 18 секунд был вынужден нарушить правила чешский нападающий гостей Ян Коварж. Но уральцы отбились в меньшинстве. А вот Корварж своего шанса не упустил, когда уже казанцы остались в меньшинстве, ловко подставил клюшку на пятачке, 0:1. «Магнитка» живо напомнила, что лучше нее в КХЛ никто в большинстве не играет. Второе удаление в рядах «Ак Барса» — и вторая шайба в воротах казанцев. На этот раз на добивании преуспел Виктор Антипин, 0:2. Два большинства — два гола.

Пропустив две шайбы менее, чем за пять минут, «барсы» продолжили наступление на ворота гостей. И все вроде бы правильно делали казанцы: играли здорово, по своей отработанной схеме, порой даже красиво, но забивали при этом уральцы. «Магнитка» даже в большинстве больше полагается не на жесткие игровые схемы, а на импровизацию и взаимопонимание партнеров, благо высокое индивидуальное мастерство лидеров «Металлурга» этому сильно способствует. Словом, уже в конце первого периода с трибун послышался свист недовольства. Но недовольство быстро сменилось бурей восторга, когда незадолго до конца первой трети матча в сутолоке у ворот гостей шайба отскочила к земляку Коваржа, форварду хозяев Иржи Секачу. И казанский чех не промахнулся, 1:2.

Прекрасно понимая, что игра вторым номером редко доводит до победного результата, во втором периоде гости резко активизировались. Убежал один на один с Эмилем Гариповым капитан «Металлурга» Сергей Мозякин — не забил. Но в середине периода Мозякин пробил-таки голкипера «Ак Барса», снял шайбу с клюшки зазевавшегося соперника и отправил ее в девятку, 1:3. К слову, это была 54-я шайба Мозякина в сезоне — новый рекорд результативности в отечественном хоккее. Серьезный счет для подобных матчей. К концу периода хозяева остались втроем против пятерых уральцев на 34 секунды, но не пропустили, добавив себе и публике настроения.

Отпуск замаячил перед глазами казанцев в начале третьего периода, когда Денис Платонов сделал счет 1:4. Отыграть такой дефицит было маловероятно. Некоторые разочарованные зрители пошли к выходу. Обидно, конечно, но стоит признать, «Магнитка» была сильнее, исход серии логичен. «Ак Барсу» нужны лидеры, такие как Зарипов и Мозякин.

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Металлурга». Сезон для «Ак Барса» завершен. «Магнитка» в финале Кубка Гагарина сыграет с питерским СКА.

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Секач (19) — Коварж (6), Антипин (11), Мозякин (37), Платонов (46). Штраф: 10−10.