«Ак Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина
(Казань, 30 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В четвертом финальном матче
плей-офф в конференции «Восток» казанский «Ак Барс» на своем льду проиграл со счетом 1:4 магнитогорскому «Металлургу». Счет в серии стал 4−0 в пользу уральцев, казанцы сезон завершили.
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После трех поражений в серии «барсам» отступать было уже некуда, иначе сегодня сезон для казанцев закончился бы. Помимо чисто игровых неудач усугубились и кадровые проблемы казанцев, потерявших
Как и ранее, игра началась с яростных атак хозяев. Уж через 18 секунд был вынужден нарушить правила чешский нападающий гостей Ян Коварж. Но уральцы отбились в меньшинстве. А вот Корварж своего шанса не упустил, когда уже казанцы остались в меньшинстве, ловко подставил клюшку на пятачке, 0:1. «Магнитка» живо напомнила, что лучше нее в КХЛ никто в большинстве не играет. Второе удаление в рядах «Ак Барса» — и вторая шайба в воротах казанцев. На этот раз на добивании преуспел Виктор Антипин, 0:2. Два большинства — два гола.
Пропустив две шайбы менее, чем за пять минут, «барсы» продолжили наступление на ворота гостей. И все вроде бы правильно делали казанцы: играли здорово, по своей отработанной схеме, порой даже красиво, но забивали при этом уральцы. «Магнитка» даже в большинстве больше полагается не на жесткие игровые схемы, а на импровизацию и взаимопонимание партнеров, благо высокое индивидуальное мастерство лидеров «Металлурга» этому сильно способствует. Словом, уже в конце первого периода с трибун послышался свист недовольства. Но недовольство быстро сменилось бурей восторга, когда незадолго до конца первой трети матча в сутолоке у ворот гостей шайба отскочила к земляку Коваржа, форварду хозяев Иржи Секачу. И казанский чех не промахнулся, 1:2.
Прекрасно понимая, что игра вторым номером редко доводит до победного результата, во втором периоде гости резко активизировались. Убежал один на один с Эмилем Гариповым капитан «Металлурга» Сергей Мозякин — не забил. Но в середине периода Мозякин
Отпуск замаячил перед глазами казанцев в начале третьего периода, когда Денис Платонов сделал счет 1:4. Отыграть такой дефицит было маловероятно. Некоторые разочарованные зрители пошли к выходу. Обидно, конечно, но стоит признать, «Магнитка» была сильнее, исход серии логичен. «Ак Барсу» нужны лидеры, такие как Зарипов и Мозякин.
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Металлурга». Сезон для «Ак Барса» завершен. «Магнитка» в финале Кубка Гагарина сыграет с питерским СКА.
«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Секач (19) — Коварж (6), Антипин (11), Мозякин (37), Платонов (46). Штраф: 10−10.
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