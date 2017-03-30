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30 марта 2017, 10:41 | Хоккей: Россия | Vesti.kz

Тренер станцевал перед хоккеистами в раздевалке после вылета команды из плей-офф МХЛ

Необычно отметили поражение в плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в команде «Русские Витязи» из российского города Чехов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наставник Русских Витязей оригинально поддержал команду. Увеличить
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Так, главный тренер команды Лев Бердичевский не стал ругать своих подопечных за то, что они проиграли «Красной Армии» в Западной конференции, решив оригинально поддержать своих игроков.

После вылета из турнира Бердичевский попросил включить в раздевалке музыку и, сказав хоккеистам, что все равно считает их чемпионами, исполнил перед ними танец. Интересно, что тренер попросил присутствующих не выкладывать видео в Instagram, но оно все равно попало в Интернет.
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