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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29252260/
30 марта 2017, 10:07 | Хоккей: Россия | PROUFU.ru

Стала известна основная трансферная цель «Салавата Юлаева»

Уфимский «Салават Юлаев» всерьез нацелился приобрести в это межсезонье крайнего нападающего череповецкой «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого.

Хоккеист хорошо знаком генеральному менеджеру уфимцев Леониду Вайсфельду еще по работе в новокузнецком «Металлурге». «Салават» уже неоднократно пытался подписать с форвардом контракт: он был близок к переходу и два года назад, и прошлым летом, но все время в дело вмешивались какие-то сторонние обстоятельства.

Однако сейчас дело изменилось — 30 апреля 2017 года игрок выходит на рынок в статусе неограниченно свободного агента и может подписать контракт с любым клубом, с которым только пожелает. «Салават Юлаев», естественно, в числе первых желающих и уже подготовил достойное предложение.

В минувшем сезоне Кагарлицкий по статистическим показателям стал безусловным лидером «Северстали». В 60 матчах он заработал 48 (16+32) очков при показателе полезности «+8».
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