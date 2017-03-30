Стала известна основная трансферная цель «Салавата Юлаева»

Хоккеист хорошо знаком генеральному менеджеру уфимцев Леониду Вайсфельду еще по работе в новокузнецком «Металлурге». «Салават» уже неоднократно пытался подписать с форвардом контракт: он был близок к переходу и два года назад, и прошлым летом, но все время в дело вмешивались какие-то сторонние обстоятельства.

Однако сейчас дело изменилось — 30 апреля 2017 года игрок выходит на рынок в статусе неограниченно свободного агента и может подписать контракт с любым клубом, с которым только пожелает. «Салават Юлаев», естественно, в числе первых желающих и уже подготовил достойное предложение.

В минувшем сезоне Кагарлицкий по статистическим показателям стал безусловным лидером «Северстали». В 60 матчах он заработал 48 (16+32) очков при показателе полезности «+8».