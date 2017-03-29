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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29249228/
29 марта 2017, 22:45 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Динамо» (Балашиха) обыграло «Зауралье» в 1-м матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ

Хоккеисты балашихинского «Динамо» на своем льду победили курганское «Зауралье» в первом матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ.

Встреча, состоявшаяся в среду в подмосковной Балашихе, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев льда. Шайбы забросили Александр Петунин (31-я минута) и Дмитрий Сидляров (38). Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 22 броска, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Второй матч серии до четырех побед пройдет в четверг в Балашихе.
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