«Динамо» (Балашиха) обыграло «Зауралье» в 1-м матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ

Встреча, состоявшаяся в среду в подмосковной Балашихе, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев льда. Шайбы забросили Александр Петунин (31-я минута) и Дмитрий Сидляров (38). Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 22 броска, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Второй матч серии до четырех побед пройдет в четверг в Балашихе.