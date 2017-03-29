Итоги матчей плей-офф МХЛ

«Сибирские Снайперы» на домашней арене одержали победу в четвёртом матче серии с нижнекамским «Реактором», встреча завершилась со счётом 4:3. Общий счёт в серии стал 2−2.



«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду обыграли казанский «Ирбис» в четвёртой встрече серии, матч закончился со счётом 3:1. Общий счёт в серии стал 2−2, команда из Новокузнецка отыгралась со счёта 0−2.