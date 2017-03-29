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29 марта 2017, 21:30 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Итоги матчей плей-офф МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф.

«Сибирские Снайперы» на домашней арене одержали победу в четвёртом матче серии с нижнекамским «Реактором», встреча завершилась со счётом 4:3. Общий счёт в серии стал 2−2.

«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду обыграли казанский «Ирбис» в четвёртой встрече серии, матч закончился со счётом 3:1. Общий счёт в серии стал 2−2, команда из Новокузнецка отыгралась со счёта 0−2.
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