Хет-трик Рымарева принес «Торпедо» победу в матче с «Рубином»

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Второй матч противостояния прошел сегодня, 29 марта, в Усть-Камегонорске и завершился со счетом 4:1 в пользу казахстанского клуба. Хет-трик в матче оформил форвард «Торпедо» Евгений Рымарев, забросив шайбы на 33-й, 37-й и 42 минутах, две из них в большинстве. На последней минуте встречи окончательный счет установил защитник хозяев Леонид Метальников, отправивший шайбу в пустые ворота «Рубина».

Таким образом, хоккеисты «Торпедо» сравняли счет в серии до 1−1. Накануне они проиграли матч на своей арене в овертайме со счетом 0:1.

Следующие матчи пройдут в Тюмени 1 и 2 апреля (5*, 7* и 9* апреля — если понадобятся). В финал Кубка Братины выйдет команда, которая одержит четыре победы.