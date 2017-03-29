Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29247038/
29 марта 2017, 18:34 | Хоккей: Россия | Vesti.kz

Хет-трик Рымарева принес «Торпедо» победу в матче с «Рубином»

Хоккеисты усть-каменогорского «Торпедо» сравняли счет в полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с тюменским «Рубином», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб сравнял счет в серии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второй матч противостояния прошел сегодня, 29 марта, в Усть-Камегонорске и завершился со счетом 4:1 в пользу казахстанского клуба. Хет-трик в матче оформил форвард «Торпедо» Евгений Рымарев, забросив шайбы на 33-й, 37-й и 42 минутах, две из них в большинстве. На последней минуте встречи окончательный счет установил защитник хозяев Леонид Метальников, отправивший шайбу в пустые ворота «Рубина».

Таким образом, хоккеисты «Торпедо» сравняли счет в серии до 1−1. Накануне они проиграли матч на своей арене в овертайме со счетом 0:1.

Следующие матчи пройдут в Тюмени 1 и 2 апреля (5*, 7* и 9* апреля — если понадобятся). В финал Кубка Братины выйдет команда, которая одержит четыре победы.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Кирилл Капризов не примет участия в товарищеских матчах с командой Латвии

Нападающий Кирилл Капризов пропустит товарищеские матчи олимпийской сборной с Латвией, которые состоятся 1 и 2 апреля в Риге, из-за небольшого повреждения, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Федерации хоккея России.
Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Стали известны составы "Астана Арланс" и "Узбек Тайгерс" на матчевую встречу в WSB

Два чемпиона мира по боксу среди молодежи представят Казахстан на Кубке Короля в Таиланде

Потенциальные звезды, или на кого стоит обратить внимание в футбольной "молодежке"