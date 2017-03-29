Хет-трик Рымарева принес «Торпедо» победу в матче с «Рубином»
Хоккеисты
усть-каменогорского «Торпедо» сравняли счет в полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с тюменским «Рубином», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Второй матч противостояния прошел сегодня, 29 марта, в
Таким образом, хоккеисты «Торпедо» сравняли счет в серии до 1−1. Накануне они проиграли матч на своей арене в овертайме со счетом 0:1.
Следующие матчи пройдут в Тюмени 1 и 2 апреля (5*, 7* и 9* апреля — если понадобятся). В финал Кубка Братины выйдет команда, которая одержит четыре победы.
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