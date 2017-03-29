Третьяк вошел в состав двух комиссий совета при президенте по развитию спорта

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Третьяк включен в состав комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности, а также в состав комиссии по развитию спорта высших достижений.

Также сообщается, что из комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности исключен Алексей Воробьев. В комиссию по развитию спорта высших достижений включен заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, исключена бывшая исполняющая РУСАДА Анна Анцелиович.