Третьяк вошел в состав двух комиссий совета при президенте по развитию спорта
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк включен в состав двух межведомственных комиссий совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
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Третьяк включен в состав комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности, а также в состав комиссии по развитию спорта высших достижений.
Также сообщается, что из комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности исключен Алексей Воробьев. В комиссию по развитию спорта высших достижений включен заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, исключена бывшая исполняющая РУСАДА Анна Анцелиович.
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