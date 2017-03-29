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29 марта 2017, 16:30 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Третьяк вошел в состав двух комиссий совета при президенте по развитию спорта

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк включен в состав двух межведомственных комиссий совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) депутат <span class=error>Госдумы</span> РФ Владислав Третьяк включен в состав двух межведомственных комиссий совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта сообщается на официальном <nobr>интернет-портале</nobr> правовой информации. Увеличить
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Третьяк включен в состав комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности, а также в состав комиссии по развитию спорта высших достижений.

Также сообщается, что из комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности исключен Алексей Воробьев. В комиссию по развитию спорта высших достижений включен заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, исключена бывшая исполняющая РУСАДА Анна Анцелиович.
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Третьяк объяснил свое включение в Совет при президенте РФ по спорту популярностью хоккея

Третьяк объяснил свое включение в Совет при президенте РФ по спорту популярностью хоккея

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк связывает свое включение в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с ростом популярности хоккея. Об этом Третьяк заявил ТАСС.
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