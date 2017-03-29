Третьяк объяснил свое включение в Совет при президенте РФ по спорту популярностью хоккея
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк связывает свое включение в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с ростом популярности хоккея. Об этом Третьяк заявил ТАСС.
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«Это (включение в состав Совета) очень важно. Популярность хоккея растет с каждым годом и с каждым днем. Это очень важно для нашего вида спорта, чтобы именно в Совете обсуждались вопросы о будущем хоккея и его развитии», — сказал Третьяк.
Указ о внесении изменения в состав Совета был опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом, десятикратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом Европы, а также обладателем Кубка Канады 1981 года. В составе ЦСКА Третьяк 13 раз становился чемпионом СССР. В 1989 году был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997 году — в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ). С 2006 года Третьяк возглавляет ФХР.
Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта был учрежден в 2012 году. На данный момент в него входят 36 человек.
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