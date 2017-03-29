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29 марта 2017, 15:06 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Определились финалисты Открытого первенства города Коломны по хоккею

Стали известны финалисты Открытого первенства города Коломны по хоккею.

По итогам полуфинальных матчей команды КБМ и «Наша ёлка» стали финалистами Открытого первенства города Коломны по хоккею — чемпионата ЛКХЛ-2016/2017 и теперь будут бороться за главный трофей — кубок Дмитрия Донского. Команды играли до двух побед.

Кроме того, в рамках первенства командам «Поповские волки» и «Легион» предстоит борьба за третье место. Матчи финальной стадии стартуют 1 апреля и пройдут в серии до двух побед.
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