Определились финалисты Открытого первенства города Коломны по хоккею

По итогам полуфинальных матчей команды КБМ и «Наша ёлка» стали финалистами Открытого первенства города Коломны по хоккею — чемпионата ЛКХЛ-2016/2017 и теперь будут бороться за главный трофей — кубок Дмитрия Донского. Команды играли до двух побед.



Кроме того, в рамках первенства командам «Поповские волки» и «Легион» предстоит борьба за третье место. Матчи финальной стадии стартуют 1 апреля и пройдут в серии до двух побед.