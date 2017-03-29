«Торпедо» начало серию с поражения

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«Торпедо» — «Рубин» -0:1 ОТ. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 — Сафаралеев (Пайор) 65:16.

Вратари: Кудрявцев-Франскевич.

Броски: 44−31.

Вбрасывание: 33−35.

Штраф: 16−16.

28 марта. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

Счет серии 0−1.

Перед матчем шансы на победу у казахстанских хоккеистов выглядели предпочтительнее: торпедовцы принимали «Рубин» на домашнем льду при поддержке родных трибун, притом, что сибиряки имели меньше времени на отдых после нелегкой серии из семи матчей с командой «СКА-Нева», где лишь в последней встрече в Санкт-Петербурге в овертайме определился победитель.

Отметим, сибиряки в играх плей-офф в нынешнем сезоне на редкость удачно играют в гостях, одержав пять побед в шести матчах. Так, что для тюменцев практически не существует фактора «чужого поля».

Начав игру от обороны гости, действуя вторым номером, не спешили форсировать события, как и в предыдущих матчах ворота «Рубина» защищал воспитанник карагандинского хоккея Денис Франскевич, имеющий опыт выступлений в КХЛ. В первом периоде хорошие возможности открыть счет упустили нападающие торпедовцев Денис Игнашин, Никита Михайлис, Александр Шин. В этой встрече казахстанские хоккеисты не лучшим образом действовали в численном большинстве, например, когда после перерыва защитник тюменцев Максим Зюзякин за грубость отправился на скамейку штрафников на четыре минуты.

Третий период тоже оказался безголевым, игра шла до первой заброшенной шайбы. В начале овертайма удача улыбнулась гостям, молодой форвард «Рубина» Игорь Сафаралеев в острой борьбе на пятачке «Торпедо» сумел протолкнуть шайбу в ближний угол ворот Сергея Кудрявцева — 0:1, эта шайба стала решающей.

— Видно, что мы уже наигрались, провели семь матчей подряд, не успели восстановиться как следует, -поделился своими впечатлениями главный тренер «Рубина» Евгений Михалкевич. — Как могли терпели, это была первая игра полуфинала, делать какие-то выводы еще рано.

— Непростая игра для нас получилась, — сказал после матча наставник «Торпедо» Алексей Ждахин. — Думаю, серия с «Рубином» будет тяжелая.

Сегодня, 29 марта, казахстанские хоккеисты в Усть-Каменогорске проведут с «Рубином» второй полуфинальный матч серии плей-офф.

Напомним, что накануне в седьмом матче ¼ финала серии плей-офф хоккеисты «Торпедо» на домашнем льду нанесли поражение «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 5:2 и впервые в истории клуба вышли в полуфинал в битве за «Братину». В другом полуфинале «Динамо» из Балашихи принимает «Зауралье» (Курган).

Семен Неверов