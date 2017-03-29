«Торпедо» начало серию с поражения
В первом матче ½ финала серии
плей-офф Кубка «Братины» хоккеисты «Торпедо» на домашнем льду проиграли с футбольным счетом, уступив в овертайме «Рубину» из Тюмени — 0:1, сообщает Prosports.kz.
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«Торпедо» — «Рубин» -0:1 ОТ. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 — Сафаралеев (Пайор) 65:16.
Вратари:
Броски: 44−31.
Вбрасывание: 33−35.
Штраф: 16−16.
28 марта.
Счет серии 0−1.
Перед матчем шансы на победу у казахстанских хоккеистов выглядели предпочтительнее: торпедовцы принимали «Рубин» на домашнем льду при поддержке родных трибун, притом, что сибиряки имели меньше времени на отдых после нелегкой серии из семи матчей с командой «СКА-Нева», где лишь в последней встрече в
Отметим, сибиряки в играх
Начав игру от обороны гости, действуя вторым номером, не спешили форсировать события, как и в предыдущих матчах ворота «Рубина» защищал воспитанник карагандинского хоккея Денис Франскевич, имеющий опыт выступлений в КХЛ. В первом периоде хорошие возможности открыть счет упустили нападающие торпедовцев Денис Игнашин, Никита Михайлис, Александр Шин. В этой встрече казахстанские хоккеисты не лучшим образом действовали в численном большинстве, например, когда после перерыва защитник тюменцев Максим Зюзякин за грубость отправился на скамейку штрафников на четыре минуты.
Третий период тоже оказался безголевым, игра шла до первой заброшенной шайбы. В начале овертайма удача улыбнулась гостям, молодой форвард «Рубина» Игорь Сафаралеев в острой борьбе на пятачке «Торпедо» сумел протолкнуть шайбу в ближний угол ворот Сергея Кудрявцева — 0:1, эта шайба стала решающей.
— Видно, что мы уже наигрались, провели семь матчей подряд, не успели восстановиться как следует, -поделился своими впечатлениями главный тренер «Рубина» Евгений Михалкевич. — Как могли терпели, это была первая игра полуфинала, делать
— Непростая игра для нас получилась, — сказал после матча наставник «Торпедо» Алексей Ждахин. — Думаю, серия с «Рубином» будет тяжелая.
Сегодня, 29 марта, казахстанские хоккеисты в
Напомним, что накануне в седьмом матче ¼ финала серии
Семен Неверов
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