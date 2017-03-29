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29 марта 2017, 13:58 | Хоккей: Россия | ТАСС

Хоккеистки из Московской области лидируют перед заключительным туром Спартакиады

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Женская сборная Московской области по хоккею лидирует перед заключительным туром восьмой зимней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В четвертом туре Московская область победила Челябинскую со счетом 3:2. Москва разгромила Вологодскую область со счетом 8:1, Нижегородская область обыграла Свердловскую со счетом 6:0.

Второе место делят команды Москвы и Нижегородской области, которые встретятся в пятом туре соревнований. Сборные Челябинской и Свердловской областей сыграют между собой за четвертое место. В пятом туре команда Московской области проведет матч со сборной Вологодской области, занимающей последнее место.

Состязания по хоккею проходят в Уфе. К участию в соревнованиях допускаются девушки 15−17 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
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