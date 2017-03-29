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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29239747/
29 марта 2017, 11:27 | Хоккей: Россия | ИА Башинформ

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» получил льготу на оплату аренды в 27,6 млн рублей

УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» получил льготы по оплате арендной платы за пользование муниципальными объектами нежилого фонда Уфы. Решение о предоставлении льгот принято сегодня, 29 марта, на заседании Горсовета. В итоге предоставления льгот общая сумма выпадающих доходов в 2017 году составит 27,6 млн рублей.

Речь идет о зданиях по улице Р. Зорге под номерами 41 (Дворец спорта), 35, и по улице Шафиева, 12/2.

Льгота предоставляется путем неприменения одного из повышающих коэффициентов — коэффициента деловой активности, который учитывает месторасположение объекта аренды.
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