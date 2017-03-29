Хоккейный клуб «Салават Юлаев» получил льготу на оплату аренды в 27,6 млн рублей

Речь идет о зданиях по улице Р. Зорге под номерами 41 (Дворец спорта), 35, и по улице Шафиева, 12/2.

Льгота предоставляется путем неприменения одного из повышающих коэффициентов — коэффициента деловой активности, который учитывает месторасположение объекта аренды.